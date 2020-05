5 thí sinh vào chung kết The Voice 2020

Bốn thí sinh được bình chọn nhiều nhất và một người nhận vé vớt từ ban giám khảo vào chung kết The Voice mùa 18.

Chương trình công bố top 5 hôm 12/5. Theo format mới, mỗi đội của bốn huấn luyện viên - Kelly Clarkson, Blake Shelton, Nick Jonas và John Legend - có một thành viên vào chung kết. Thí sinh thứ năm nhận vé vớt từ ban giám khảo thuộc đội Blake. Chung kết được phát sóng vào ngày 18/5, kết quả dựa trên phiếu bầu của khán giả được công bố vào ngày 19/5.



Micah Iverson

Micah Iverson sinh ra và lớn lên ở Tokyo, Nhật Bản. Anh là thành viên nam duy nhất của đội Kelly trong vòng giấu mặt - Blind Auditions. Với chất giọng khỏe, truyền cảm và phong cách biểu diễn tự tin, Micah nhận được đánh giá tích cực xuyên suốt các vòng thi. Giám khảo Nick Jonas ấn tượng với sự sáng tạo của Micah, cả khi chọn bài hát khó. Kelly Clarkson nhận xét sau vòng Battles: "Micah có giọng hát đặc biệt. Tôi sẽ rất sốc nếu cậu ấy không được vào chung kết".

Micah Iverson và Gigi Hess - The Voice 2020 Micah Iverson và Gigi Hess đội Kelly thể hiện "Someone You Loved" của Lewis Capaldi trong vòng Battles.

Todd Tilghman



Todd Tilghman là mục sư ở Mississipi, có tám người con, trong đó hai con nuôi. Anh là một trong bốn thí sinh khiến toàn bộ huấn luyện viên quay ghế trong vòng Blind Auditions. Todd lựa chọn về đội Blake vì tương đồng trong tính cách và âm nhạc. Anh thường thể hiện các ca khúc mang âm hưởng country về tình yêu, tình cảm gia đình. Cựu quán quân American Idol - Kelly Clarkson - bày tỏ yêu thích giọng hát nồng ấm, truyền cảm của Todd: "Nếu tôi có thể ca hát như một người đàn ông, tôi sẽ muốn có giọng hát của anh".

Todd Tilghman hát "We’ve Got Tonight" Todd Tilghman hát "We’ve Got Tonight" trong vòng Blind Auditions.

Cammwess



Cammwess, 21 tuổi, là sinh viên đại học ở miền Nam Carolina. Các giám khảo đánh giá cao kỹ thuật của Cammwess khi xử lý giọng gió và những đoạn ngân vang giống John Legend. Anh từng bị loại trong hai vòng Battles và Knockouts nhưng đều được cứu và cuối cùng là đại diện đội Legend vào chung kết. Trong vòng thi Knockouts, Kelly bật khóc khi Cammwess hát lại bản hit Say Something của nhóm A Great Big World. John Legend đánh giá đây là một trong những tiết mục hay nhất chương trình.

Cammwess hát "Say Something" Phần thi của Cammwess trong vòng Knockouts.

Thunderstorm Artis



Thunderstorm Artis sinh ra và lớn lên ở Hawaii, có 10 anh chị em. Anh từng biểu diễn cùng ban nhạc gia đình trong triển lãm nghệ thuật của cha. Trong vòng giấu mặt, cả bốn giám khảo đều chọn Thunderstorm khi anh tự đệm guitar, thể hiện ca khúc Blackbird với chất giọng mượt mà. Anh về đội Legend, bị loại ở vòng Knockouts, nhưng được Nick Jonas cứu và vào chung kết. Kelly nhận xét: "Chúng tôi không thể làm gì hơn cho giọng hát của bạn vì Chúa đã ban tặng cho bạn một tài năng tự nhiên". Giám khảo Blake khen khả năng kiểm soát và sáng tạo khi biểu diễn cùng guitar của Thunderstorm.

Thunderstorm Artis biểu diễn "Blackbird" Thunderstorm Artis biểu diễn "Blackbird" trong vòng Blind Auditions.

Toneisha Harris



Toneisha Harris, 44 tuổi, tham gia dàn đồng ca nhà thờ từ năm 12 tuổi. Cô nhận được vé vớt từ ban giám khảo và là thí sinh nữ duy nhất ở vòng chung kết. Toneisha có giọng hát khỏe, khả năng xử lý những nốt cao phức tạp. Cô thể hiện ca khúc Because You Loved Me của Celine Dion trong vòng thi của Top 9. Kelly muốn mời Toneisha tham gia show diễn Las Vegas 2021 của cô và trình diễn lại ca khúc này. Blake cảm ơn Toneisha vì trở thành một phần đặc biệt của đội, luôn mang lại niềm vui và cảm giác tin tưởng.

Toneisha Harris hát "Because You Loved Me" Phần thi vòng Live Playoff của Toneisha Harris.

The Voice mùa 18 bắt đầu phát sóng ngày 24/2 trên đài NBC. Nick Jonas lần đầu tiên làm huấn luyện viên, thay thế Gwen Stefani. Do dịch, từ vòng Liveshow, thí sinh ghi hình tại nhà. Các vòng thi và số lượng thí sinh cũng bị cắt giảm. Phần Liveshow chỉ còn ba đêm diễn: Live-off, bán kết và chung kết.

Thu Thảo (Video: NBC)