'Mức phạt ôtô đi ngược chiều cao tốc còn nhẹ'

Tôi thật sự bức xúc khi thời gian gần đây liên tiếp xuất hiện những vụ ôtô đi ngược chiều trên cao tốc. Đây không chỉ là hành vi coi thường pháp luật mà còn là coi thường tính mạng của chính lái xe và những người đi đường khác. Đáng nói là mức xử phạt 30-40 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe không hề nhẹ nhưng vẫn có người bất chấp vi phạm.

Tôi tự hỏi, vì sao lại như vậy. Theo tôi, có mấy lý do chính. Thứ nhất, nhiều tài xế ý thức kém, luôn có tâm lý "tiện cho mình", sợ mất thời gian quay đầu xa nên chọn cách đi ngược chiều, coi thường nguy hiểm. Thứ hai, có thể họ cho rằng "chỉ một đoạn ngắn, chắc không sao", nhưng chỉ cần vài giây là có thể gây ra thảm họa. Thứ ba, công tác giám sát và xử lý tuy có cải thiện nhưng chưa thật sự đồng bộ. Nhiều đoạn cao tốc chưa có camera giám sát liên tục, chủ yếu vẫn là người đi đường chia sẻ hình ảnh, chưa đủ răn đe nên một số người vẫn "liều".

Cái đáng lo nhất là khi xảy ra tai nạn, hậu quả không chỉ nằm ở một chiếc xe, mà là cả gia đình, thậm chí nhiều người vô tội khác phải gánh chịu. Mức phạt đã nặng, nhưng nếu ý thức người lái xe không thay đổi thì nguy cơ vẫn còn.

Theo tôi, ngoài việc tăng cường lắp camera, xử phạt nguội và công khai rộng rãi danh tính người vi phạm, thậm chí tước luôn quyền được lái xe trong nhiều năm mới có thể thay đổi được ý thức của những người này. Người cầm lái phải hiểu rằng an toàn của mình và người khác quan trọng hơn vài phút tiết kiệm thời gian.

Độc giả Vũ Vũ