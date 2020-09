Mực in HP tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp

Mực in laser của HP có dung tích lớn, giúp tiết kiệm chi phí in ấn của doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Các chuyên gia công nghệ đánh giá việc lựa chọn mực in rất quan trọng vì nó ảnh hưởng đến 70% chất lượng bản in. Chọn mực in để vừa đảm bảo chất lượng in vừa có khả năng in số lượng lớn mà vẫn tối ưu chi phí cũng là điều nhiều doanh nghiệp quan tâm.

Mực in laser có dung tích lớn, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp. Tham khảo thông tin tại đây. Ảnh: HP.

Nắm bắt xu hướng dó, HP đã nghiên cứu và sản xuất thành công mực in laser có dung tích lớn, phục vụ nhu cầu in ấn của doanh nghiệp. Mỗi hộp mực size X của HP đều tích hợp công nghệ Jet Intelligence giúp nâng cao hiệu suất cho máy in laser màu, cho phép in nhanh hơn với chất lượng tốt hơn, đồng thời giảm lượng điện năng ít hơn. Điều này sẽ giúp người dùng tiết kiệm thời gian, chi phí in ấn và tối ưu hiệu quả công việc. Bên cạnh đó, nhờ tích hợp công nghệ thông minh mà mực in size X của HP còn có khả năng đưa ra cảnh báo khi máy sắp cạn mực, hỗ trợ quá trình in ấn diễn ra suôn sẻ và ổn định.

Ngoài chất lượng in, các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng quan tâm đến chi phí vì các loại mực in chính hãng thường có giá cao. Từ nhu cầu người dùng, HP đã tính toán phát triển loại mực in size X có khả năng in tối đa lên đến 12.000 trang in A4 cho mỗi hộp mực, hỗ trợ doanh nghiệp in ấn với số lượng lớn mà vẫn tiết kiệm chi phí trên từng bản in. Chỉ với 2 hộp mực size X đã có thể đáp ứng nhu cầu in ấn lên đến 20.000 trang mỗi tháng. Theo đại diện HP, mực in của hãng tiết kiệm đến 30% chi phí in ấn mỗi tháng cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Sử dụng mực size X hạn chế sự cố trong quá trình in ấn. Ảnh: HP.

Sử dụng mực size X sẽ giúp hạn chế những sự cố xảy ra trong quá trình in ấn, đảm bảo độ bền cho máy in, thân thiện với môi trường và an toàn cho sức khỏe của người dùng.

"Mực in size X với năng suất cao, chất lượng bền bỉ, mang lại hiệu quả kinh tế trong quá trình sử dụng sẽ là lựa chọn đáp ứng nhu cầu in ấn thường xuyên mà vẫn tiết kiệm của doanh nghiệp", đại diện HP chia sẻ.

Hiện tại trên thị trường, người dùng có thể tham khảo một số loại mực in của HP gồm CF280X, CE505X, CF283X, CF226X, CF256X, CF276X tương ứng với các dòng máy in như M428, M404, M433A, M436, M402...

Thanh Thảo