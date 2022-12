Mua xe hơn 2 tháng không có biển số

TP HCMNhiều người dân tại huyện Hóc Môn mua xe máy nhưng phải "trùm mền" ở nhà nhiều ngày do công an xã hết biển số để cấp.

Sáng 18/12, chị Huỳnh Thị Xuân Thảo, 33 tuổi, lấy giẻ lau bụi bám trên xe máy 50cc dựng ở góc nhà tại ấp Tiền Lân 1, xã Bà Điểm. Cầm xấp hồ sơ đầy đủ giấy tờ nộp tiền, đăng ký xe, hóa đơn giá trị gia tăng, chị tỏ ra rầu rĩ vì xe mua từ ngày 8/10 nhưng tới nay chưa được cấp biển số.

Chị Thảo mua xe máy từ ngày 8/10 nhưng không được cấp biển số. Ảnh: Đình Văn

Chị Thảo cùng nhân viên ở đại lý mua bán xe nhiều lần lên trụ sở công an xã nhưng hơn hai tháng qua chưa có kết quả. Do cần xe đi lại, đưa rước con, chị chi gần 23 triệu đồng để mua thêm xe máy. Những chiếc xe trước, gia đình chị mua chỉ trong 2-3 ngày là có biển số. "Tôi hỏi công an xã thì họ nói phôi biển số ở Hà Nội chưa gửi vào nên không có biển để cấp", chị Thảo nói.

Cùng cảnh ngộ, chị Diễm Nguyệt, 35 tuổi, ở xã Thới Tam Thôn, đành phải trùm mền xe SH Mode giá hơn 90 triệu đồng mua hơn một tháng qua vì không đủ điều điều chạy trên đường. Vài ngày một lần, chị bất đắc dĩ phải nổ máy để xe không bị hư bình, tay ga chứ không dám chạy ra đường vì sợ bị phạt.

Chị Nguyệt cho biết ngay khi mua xe đã nộp đủ giấy tờ cho công an xã để cấp biển số nhưng đơn vị này không nhận hồ sơ với lý do hết biển số, yêu cầu chị chờ. "Từ giữa năm công an xã được phân quyền cấp biển số để thuận lợi cho người dân. Nhưng tôi không ngờ lại phải chờ lâu đến vậy, điều này rất nghịch lý", chị Nguyệt nói.

Xe máy chị Nguyệt mua hơn 90 triệu đồng vào tháng trước phải trùm mền vì không có biển. Ảnh: Đình Văn

Trong khi đó, một số người như anh Nguyễn Văn Chương, ở xã Đông Thạnh, đã liên hệ cửa hàng để trả xe, lấy lại tiền do chờ biển số gần một tháng nhưng không có hồi âm. Anh Chương kể đã 4 lần lên trụ sở công an hỏi về việc cấp biển số cho xe nhưng cảnh sát chỉ nói "chờ khi nào có biển số sẽ gọi".

Nhiều năm kinh doanh xe máy, ông Minh, chủ một đại lý ở xã Trung Chánh, cho rằng việc người dân phải chờ nhiều tháng không được cấp biển số là "chưa từng có", vì thông thường mua xe hôm trước thì hôm sau đã có biển. Đại lý của ông hiện giữ hơn 80 hồ sơ của khách mua xe máy mà không thể bấm biển số, hầu hết ở 11 xã của huyện Hóc Môn.

Nhiều người mất kiên nhẫn vì đợi quá lâu đã trả xe để lấy lại tiền, khiến ông Minh phải gánh khoản tiền đã đóng thuế dao động 1-7 triệu đồng một chiếc. "Cuối năm, nhu cầu người dân mua xe máy rất cao nhưng đại lý của tôi cũng không dám bán vì không biết khi nào mới có biển số", ông Minh nói.

Người dân nói về bất tiện khi xe máy không được cấp biển số Người dân nói về bất tiện khi xe máy không được cấp biển số. Video: Đình Văn

Trước đó, Thông tư 15/2022 của Bộ Công an quy định từ 21/5, công an xã được thực hiện đăng ký môtô, xe máy, xe máy điện thay vì chỉ ở cấp huyện như trước. Tại TP HCM, công an xã ở 5 huyện Hóc Môn, Bình Chánh, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ. Theo quy định, với xe máy cấp lần đầu, đổi biển số sẽ được cấp biển trong vòng 2 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ. Việc cấp biển ở các quận sẽ do công an quận phối hợp Phòng CSGT thành phố thực hiện.

Một lãnh đạo công an xã Đông Thạnh cho biết từ khoảng giữa tháng 10, xã không có biển số để cấp do huyện không cung cấp biển mới nên chỉ tiếp nhận hồ sơ của người dân rồi "đành phải để đó chờ". Xã đã lập danh sách các trường hợp này và gửi huyện để có hướng xử lý.

Đại tá Nguyễn Quốc Thắng, Trưởng phòng Hướng dẫn, đăng ký và kiểm định phương tiện, Cục CSGT (Bộ Công an), cho biết theo quy trình, trước khi đổ một dãy số cho người dân bấm biển số, công an xã sẽ đề xuất huyện đặt trước với Cục CSGT để đảm bảo có biển số cấp ngay cho người dân. Biển số thép của xe máy thường do địa phương đặt hàng với cơ sở sản xuất.

Theo đại tá Thắng, việc chậm cấp biển số có thể do "tắc từ nhà cung cấp biển hoặc công an địa phương". "Đơn vị sẽ kiểm tra, sớm giải quyết, tạo thuận lợi cho người dân", đại tá Thắng nói và cho biết Cục CSGT đã phân cấp đến hơn 6.000 điểm ở các xã để cấp biển cho người dân kể từ khi thông tư mới có hiệu lực.

Đình Văn