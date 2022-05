Người dân mất khoảng 20 phút được cấp biển số xe

Thay vì mất cả buổi, ông Nguyễn Văn Hùng, 64 tuổi, ở huyện Đan Phượng, Hà Nội, chỉ tốn chừng 20 phút được cấp biển số xe trong ngày đầu tiên công an xã thực hiện.

Sáng 21/5, ông Hùng tới trụ sở công an xã Tân Hội làm thủ tục đăng ký xe máy. Tại đây ông được một cán bộ công an hướng dẫn kê khai thông tin. Sau đó, hai công an kiểm tra số khung, số máy, tiếp tục hướng dẫn ông nhập thông tin trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an và nộp lệ phí trước bạ thông qua ứng dụng điện tử. Chỉ mất chưa đầy 20 phút, tất cả thủ tục đã hoàn thành. Công an hướng dẫn ông Hùng bấm biển tại chỗ.

Ông Nguyễn Văn Hùng được cán bộ hướng dẫn thủ tục đăng ký biển số. Ảnh: Gia Chính

Quy định đăng ký xe máy tại xã giúp ông Hùng không phải đi quãng đường hơn 10 km từ nhà lên trụ sở công an huyện Đan Phượng như trước đây và không phải ngồi chờ tới lượt làm thủ tục. "Ngày trước đi đăng ký tôi phải mất cả buổi do tới công an huyện đăng ký, sau đó đi nộp lệ phí ở cơ quan thuế", ông Hùng nói, thêm rằng thủ tục hiện nay gọn nhẹ hơn, song thao tác trên điện thoại thông minh khiến một số người dân gặp lúng túng.

Đại úy Hoàng Mạnh Cường, Phó trưởng Công an xã Tân Hội, cho biết đây là công việc mới triển khai nên dù đã được tập huấn, một số chiến sĩ trẻ vẫn còn bỡ ngỡ. "Chúng tôi sẽ vừa làm vừa rút kinh nghiệm để có thể đưa ra được quy trình ngắn gọn, thuận tiện nhất cho người dân", đại úy Cường nói.

183 xã của các huyện ngoại thành Hà Nội đã sẵn sàng triển khai nhiệm vụ này. Đây là các xã trong 3 năm liền kề gần nhất có số lượng đăng ký mới từ 250 xe máy (kể cả xe máy điện) trở lên trong một năm.

Tại trụ sở công an các huyện, quy trình đăng ký biển số ôtô được thực hiện thuận tiện hơn do trước đây các đơn vị này đã có sẵn trang thiết bị phục vụ đăng ký xe máy. Trước đó, để phân cấp đăng ký xe, công an 63 tỉnh, thành phố đã tổ chức tập huấn cho hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ.

Ông Lại Văn Trung nhận biển số xe máy sau hơn 15 phút đăng ký, sáng 21/5. Ảnh: Đình Văn

Sáng nay, 58 xã, thị trấn thuộc 5 huyện Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè và Cần Giờ ở TP HCM cũng đồng loạt thực hiện đăng ký xe cho người dân theo quy định mới. Tại phương Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh), ông Lại Văn Trung, 45 tuổi, chỉ mất 15-20 phút được cấp biển số xe máy mới mua cho con trai.

Theo một lãnh đạo công an xã Vĩnh Lộc B, trước đây hồ sơ đăng ký tập trung về cấp phòng, hoặc cấp huyện với số lượng lớn, khiến người dân phải xếp hàng chờ đến lượt mất nhiều thời gian hơn. Việc phân cấp đăng ký phương tiện theo cách mới đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và lực lượng chức năng.

Thông tư 15/2022 của Bộ Công an (hiệu lực từ 21/5) quy định cả nước thực hiện việc đăng ký ôtô tại cơ quan cảnh sát giao thông cấp huyện thay vì chỉ ở cấp tỉnh, thành phố; đăng ký môtô, xe gắn máy, xe máy điện ở công an cấp xã thay vì chỉ ở cấp huyện như trước đây.

Người dân bấm được biển ngũ quý 6 tại Bến Tre, sáng 21/5. Ảnh: Bộ Công an cung cấp

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, tính đến 10h ngày 21/5, toàn quốc có 274 xe ôtô đăng ký ở công an cấp huyện và 1.190 môtô, xe máy đăng ký ở công an cấp xã. Tại xã Thừa Đức, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, một người dân đã đăng ký được biển xe máy 71C1-666.66.

Gia Chính - Đình Văn