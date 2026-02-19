Vàng 'bay màu' khiến gia chủ khóc thét

Đầu năm đeo vàng cho đỏ cho sang, ai ngờ mới hết mùng 2 đã để lại “kỷ niệm” in hằn trên tay gia chủ.

Gia chủ hí hửng mua vàng giả về đeo chơi Tết cho có không khí "phát tài phát lộc", ai nhìn cũng tưởng năm nay trúng lớn. Thế nhưng niềm vui chưa kịp qua mùng 2 thì chiếc vòng đã âm thầm "bay màu", để lại dấu vết loang lổ trên tay.

Chia sẻ nhận về hàng chục nghìn lượt thích cùng hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận.

Màu vàng lấp lánh biến mất nhanh hơn cả lì xì trong ví trẻ con. Nhìn bàn tay in rõ một vệt xỉn màu mà chỉ biết kêu trời.

Vàng sớm 'bay màu' dù chỉ mới mùng 2 Tết.

Đúng là vàng này không cần thử lửa, chỉ cần thử... mồ hôi là biết ngay thật hay giả. Đầu năm cầu may chưa thấy đâu, chỉ thấy bài học nhớ đời về hàng "trang trí cho vui". Tết chưa hết mà vàng đã hết trước, đúng là gia chủ khổ sở chỉ biết cười trừ.

Dưới bài đăng nhiều người dùng mạng xã hội cũng đã để lại nhiều bình luận hài hước kèm lời khuyên khó đỡ.

Còn bạn đã từng rơi vào cảnh dở khóc dở cười này chưa?

