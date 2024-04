Sau hai trường hợp hiến thất bại do xét nghiệm không hòa hợp, "cò" đổi cho anh một người chừng 35 tuổi. Lần này, kết quả cả hai tương thích, anh nuôi hy vọng.

Trong số các bộ phận cơ thể được giao dịch, thận là "món hàng" được săn tìm nhiều nhất - gần 8.000 quả mỗi năm. Lý do đơn giản, nó từ người sống, dễ kiếm, và dễ mua chuộc bằng tiền. Nghiên cứu của Tổ chức Theo dõi Tạng (Organ Watch) thậm chí còn đưa ra ước tính lớn hơn - khoảng 10.000 quả thận phi pháp được bán ra mỗi năm.

Việt Nam chưa có thống kê về nguồn ghép tạng bất hợp pháp, còn trên thế giới, ước tính khoảng 12.000 ca mỗi năm, theo báo cáo của Quan sát viên Toàn cầu về Hiến và ghép tạng (Global Observatory on Donation and Transplantation - GODT). Nguồn này chiếm chưa đến 10% các ca ghép, nhưng mang lại khoản lợi nhuận khổng lồ, từ 840 triệu đến 1,7 tỷ USD hàng năm, cho những người buôn bán phi pháp.

Tại Việt Nam, Bộ Công an cho biết trong 5 năm (2018 - 2022), cả nước đã phát hiện 394 vụ với 837 người vi phạm pháp luật về mua bán người, bao gồm mua bán nội tạng.



Người bán tạng thường là những nạn nhân khó khăn về kinh tế. Người mua nhiều nhất là bệnh nhân suy thận nặng, sẵn sàng trả 700 triệu đến 1 tỷ đồng. Môi giới thường tìm khách hàng trên mạng xã hội hoặc tập trung trước các bệnh viện lớn. Để chắc ăn, chúng còn thuê nhà trọ nuôi người bán, chờ ngày lên bàn mổ. Mỗi ca thành công, môi giới có thể hưởng lợi từ 150 đến 250 triệu đồng.

Những kẻ "ký sinh" trên cơ thể người khác có thể thu lợi hàng nghìn USD mỗi giao dịch. Lợi nhuận thuộc về "cò", còn rủi ro chia đều sang người bán và người mua.

Nghiên cứu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đánh giá hơn 70% trường hợp bán tạng qua "chợ đen" bị mất sức lao động. Khoản tiền kiếm được bằng cách trao đổi một phần cơ thể hầu hết cạn sạch trong vòng 5 tháng. Họ quay lại với nghèo đói và nợ nần. Bộ Công an Việt Nam từng công bố kết quả giám định cho thấy nguy cơ "tổn hại sức khỏe ít nhất 45 - 70%" cho người bán, có trường hợp tử vong do biến chứng sau phẫu thuật.



Kẽ hở

Gần 50 năm kinh nghiệm trong ngành, GS.TS.BS Trần Ngọc Sinh, Phó Chủ tịch Hội ghép tạng Việt Nam, cho rằng kẽ hở dẫn đến mua - bán tạng có thể nằm ngay tại các cơ sở y tế.

"Có những trung tâm, lãnh đạo giương cao ngọn cờ nhân đạo trong ghép tạng, nhưng nhân viên thì tìm cách lách luật, ngấm ngầm, đôi khi công khai đồng thuận với việc buôn bán tạng", ông nói.

Bác sĩ Sinh dẫn chứng, có những trường hợp người hiến được "băng nhóm" môi giới quốc tế đưa tới cơ sở y tế giáp biên giới Việt Nam để bán thận chui. Nhưng khi xảy ra biến chứng, bệnh nhân bị bỏ rơi, phải chạy về bệnh viện trong thành phố cầu cứu. Ông cho rằng để vận hành các "phòng ghép thận lậu" này phải có cả người trong y giới đồng lõa.

Mua bán tạng là hành vi phi pháp nên thường không có hợp đồng, rủi ro cả về sức khoẻ và kinh tế. Phần lớn tiền bán tạng đều thuộc về môi giới. Khi những người này liên kết thành hệ thống, mức bóc lột càng thêm tồi tệ. Còn người cho - nhận tạng thì rơi vào cảnh "tiền mất, tật mang".

Dù vậy, nhiều bệnh nhân vẫn tìm đường lách luật để mua - bán tạng bằng cách làm giả giấy tờ, chữ ký, con dấu của cơ quan thẩm quyền..., theo chia sẻ của bác sĩ Trần Thị Cẩm Tú, Phó giám đốc Trung tâm ghép tạng, Bệnh viện Trung ương Huế, tại một hội thảo năm 2021. 10 năm qua, bệnh viện này luôn nằm trong nhóm có số ca ghép thận cao nhất.

Cuối năm 2016, các bác sĩ phát hiện nhiều bất thường trong hồ sơ của người hiến thận. Bệnh viện phải lập Phòng điều phối ghép tạng để tự xác minh, nhưng nhiều trường hợp tiêu cực vẫn phát sinh từ người cho tạng dưới 30 tuổi - chiếm hơn một nửa nguồn hiến. Từ năm 2018, bệnh viện phải nhờ công an cùng kiểm tra hồ sơ pháp lý. Nhưng khi bị từ chối, bệnh nhân đến nơi khác lại thực hiện "trót lọt".