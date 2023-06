Mùa sen Thái Bình

Bên cạnh HTX Vân Đài, những đầm sen ở các xã An Lễ, An Vũ tại huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) cũng đang vào mùa nở rộ. Chủ nhà vườn Điền Linh ở xã An Lễ cho biết đầm đã mở được 5 năm, diện tích khoảng 2 ha, chủ yếu là trồng một giống sen hồng để phục vụ du khách đến chụp ảnh.