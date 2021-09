Mua sắm kết hợp giải trí bùng nổ mùa lễ hội cuối năm

Shoppertainment- hình thức mua sắm kết hợp giải trí ghi điểm với người tiêu dùng nhờ những trải nghiệm thú vị qua livestream tương tác trực tuyến.

Lễ hội mua sắm cuối năm từ lâu đã trở thành hiện tượng được đông đảo người tiêu dùng trông đợi ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Theo một khảo sát do mạng xã hội Facebook hợp tác với YouGov thực hiện trực tuyến hồi tháng 2/2020, tại Việt Nam, 82% số người tham gia khảo sát cho biết họ chủ động tìm kiếm các ưu đãi giảm giá trong mùa mua sắm cuối năm, thường bắt đầu từ 10 ngày trước đó.

Năm 2020 chứng kiến sự thống lĩnh của thị trường thương mại điện tử, sau khi dịch Covid-19 xuất hiện. Người tiêu dùng ngày càng quen với việc mua sắm online. Nhu cầu mua sắm trên các nền tảng số cũng tăng cao hơn. Giờ đây, thay vì chỉ mua hàng, người tiêu dùng còn muốn mua sự trải nghiệm, niềm vui thông qua các hoạt động livestream bán hàng, gamification, video review...

Theo đó, shoppertainment- hình thức mua sắm kết hợp giải trí đang trở thành chiến lược giữ chân người dùng của các nền tảng thương mại điện tử bởi những ưu thế về mặt tinh thần. Hình thức này được triển khai với hàng loạt chương trình như lễ hội đếm ngược, trình diễn âm nhạc - thời trang, trò chơi tương tác trực tiếp...

Livestreams là một trong những hình thức mua sắm được nhiều người yêu thích hiện nay. Ảnh: Lazada

Shoppertainment- yếu tố giúp thương mại điện tử bứt phá

Hình thức shoppertainment được khởi xướng cách đây hơn một thập kỷ bởi Tập đoàn Alibaba, thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của giới trẻ Trung Quốc, Đông Nam Á và dần lan rộng trên thế giới. Một nghiên cứu của Forrester và AliExpress thực hiện trong Covid-19 cho thấy 70% trong 14.460 người tiêu dùng ở Anh, Tây Ban Nha, Pháp và Ba Lan bày tỏ sự quan tâm đến hình thức mua sắm trực tuyến này.

Là một tín đồ mua sắm online, Hoài An (24 tuổi, Hà Nội) thường xuyên chọn mua sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử Việt Nam. Từ khi biết đến hình thức shoppertainment của Lazada, cô nàng còn "nghiện" mua sắm hơn. An thậm chí đặt báo thức để không bị lỡ chương trình livestreams của nền tảng thương mại điện tử này. "Mỗi ngày tôi vào ứng dụng trên dưới 10 lần. Các chương trình săn mã giảm giá, các trò chơi tương tác đổi thưởng cũng như xem livestream từ những người nổi tiếng... thực sự gây nghiện", An chia sẻ.

Theo đó, nhu cầu của khách hàng trên nền tảng thương mại điện tử ngày nay không chỉ đơn thuần là mua sắm. Người tiêu dùng ngày càng mong muốn có những trải nghiệm chất lượng, có tính giải trí hơn để có thêm niềm vui khi chỉ quanh quẩn ở trong nhà mùa dịch.

Livestream tương tác Chém giá 1đ là một trong những chương trình nổi bật trong thời gian qua của Lazada Việt Nam. Ảnh: Lazada Việt Nam

Tại Việt Nam, Lazada là một trong những sàn thương mại điện tử đầu tiên thiết kế hình thức mua sắm kết hợp giải trí. Chiến lược này được đẩy mạnh từ đầu năm 2019. Sau khi ra mắt, người tiêu dùng cũng có những phản ứng tích cực với hình thức mua sắm kết hợp giải trí online này. Thành công của Laz Live - mô hình livestream do Lazada phát triển là một ví dụ. Tháng 4/2020, kênh thu hút hơn 27 triệu người xem thường xuyên, đạt tỷ lệ chốt giao dịch cao.

Theo đại diện Lazada, LazGame và gameshow là giải pháp giúp nền tảng này tiếp cận tốt hơn với khách hàng cũng như thúc đẩy người tiêu dùng trải nghiệm mua sắm và giải trí lâu hơn trên ứng dụng.

Kỷ lục bán hàng được thiết lập nhờ shoppertainment

Nắm bắt được tâm lý của người dân ở nhà mùa dịch, thời gian qua, các sàn thương mại điện tử tại Việt Nam cũng hoạt động tích cực trong lĩnh vực shoppertainment. Theo đó, các nền tảng này liên tục tổ chức các chương trình âm nhạc tại gia, tung ra thêm các minigame có thưởng. Kênh livestream cũng tiếp tục được tận dụng để tăng tương tác vì có độ giải trí và sinh động.

Theo ghi nhận từ Lazada Việt Nam trong Lễ hội mua sắm 9.9 "Siêu sale chính hãng, hạ cánh LazMall" vừa qua, chương trình "Lazada 99 SuperShow" và chuỗi livestream "Siêu hội chém giá" đã thu hút hơn 5 triệu lượt người xem trên ứng dụng Lazada. Doanh thu bán hàng trên livestream tăng gấp 22 lần. Trong đó, kỷ lục bán hàng trên livestream cũng được thiết lập, chỉ trong 2 tiếng đồng bán được hơn 700 triệu đồng.

"Tập luyện Lazzie cùng tranh 10 tỷ" - trò chơi đặc biệt trên ứng dụng Lazada trong Lễ hội mua sắm 9.9 cũng ghi nhận hơn 750.000 khách hàng tham gia với tổng thời gian chơi lên đến 22,5 triệu phút. Ảnh: Lazada Việt Nam

"Việc phải giãn cách ở nhà trong một thời gian dài đã tạo nên tâm lý lo lắng, mệt mỏi với phần lớn người tiêu dùng. Do vậy, chúng tôi tập trung đẩy mạnh các hoạt động shoppertainment đặc biệt như chuỗi livestream cùng người nổi tiếng, show ca nhạc tại nhà hay LazGames Lazzie Stars nhằm giúp mọi người thư giãn và thoải mái hơn. Đó là một mảnh ghép để tối ưu hóa trải nghiệm mua sắm của người dùng trên Lazada", đại diện nền tảng Lazada khẳng định.

An Nhiên