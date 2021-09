Mua nhà máy điện để đào Bitcoin

MỹMột công ty chuyên đào Bitcoin đã mua lại cả một nhà máy điện để vận hành 1.800 máy đào tiền số.

Công ty Stronghold Digital Mining, trụ sở tại Pennsylvania, đang khai thác Bitcoin bằng năng lượng từ hai nhà máy điện ở cùng bang. Họ mua nhà máy điện đầu tiên tại Scrubgrass vào tháng 6. Chỉ 2 tháng sau, công ty mua tiếp nhà máy thứ hai sau đợt IPO trị giá 100 triệu USD. Theo Coindesk, Stronghold đang đàm phán để tiếp tục mở rộng thêm nhà máy thứ ba.

Nhà máy tại Pennsylvania sẽ chuyển đổi than thải - nguyên liệu còn sót lại từ quá trình đốt chất thải - thành nguyên liệu để vận hành máy đào Bitcoin và các loại tiền điện tử khác. Ước tính mỗi Bitcoin tốn khoảng 200 tấn than. Mỗi năm công ty tiêu thụ 600.000 tấn than thải tại cơ sở ở Scrubgrass để vận hành 1.800 máy đào tiền số.

Mua nhà máy điện để khai thác Bitcoin. Ảnh: Mashable

Việc khai thác tiền điện tử thường ngốn nhiều năng lượng. Theo ước tính của Cambridge, hoạt động đào Bitcoin trên toàn cầu đang tiêu tốn gần 120 TWh điện năng, tương đương lượng điện sinh hoạt của Thụy Điển một năm. TechCrunch cho biết lượng khí thải CO2 từ Bitcoin bằng với mức xả thải của Jordan, quốc gia có 10 triệu dân.

Việc tiêu thụ năng lượng khổng lồ khiến các chuyên gia lo ngại vấn đề ô nhiễm môi trường sẽ trầm trọng hơn. Nhà máy điện thường tiêu tốn nhiều khí đốt tự nhiên hoặc than đá và thải ra lượng khí thải lớn. Việc này gây ra hiệu ứng nhà kính và ảnh hưởng tới môi trường địa phương. Theo Bloomberg, bang Pennsylvania khấu trừ thuế cho hoạt động khai thác than thải, do đó Stronghold chỉ tốn 3.000 USD để khai thác một Bitcoin. "Nói các khác, cư dân ở đây đang nộp thuế để tài trợ cho lợi nhuận của Stronghold Digital Mining", Bloomberg bình luận.

Trước đây, 70% lượng khai thác Bitcoin là từ Trung Quốc, chủ yếu ở bốn tỉnh Tân Cương, Nội Mông, Tứ Xuyên và Vân Nam do điện giá rẻ. Tuy nhiên sau khi Trung Quốc siết chặt hoạt động khai thác tiền số, nhiều mỏ đào quy mô lớn bị đóng cửa. Các thợ đào bắt đầu tìm đến những "miền đất hứa" có giá điện rẻ hơn.

Mặc dù giá điện tại Mỹ không rẻ như ở Trung Quốc, nhiều công ty đang tìm cách mua lại các nhà máy điện lân cận như Stronghold. Trước đó, Greenidge Generation Holdings ở New York tuyên bố sẽ chuyển đổi hoạt động của nhà máy điện do họ mua lại. Tùy theo tỷ suất lợi nhuận trong ngày, công ty sẽ quyết định dùng năng lượng cho khai thác Bitcoin hay bán điện. Tuy nhiên, quyết định này vấp phải sự phản đối mạnh của cư dân lân cận.

Theo Digi Economist, một giao dịch Bitcoin tiêu tốn lượng điện năng tương đương với một hộ gia đình Mỹ trong một tháng và gây ra lượng khí thải carbon nhiều hơn một triệu lần so với giao dịch tiền qua Visa. Khi thế giới đang nỗ lực giảm lượng khí thải carbon, việc dành lượng điện năng bằng cả một quốc gia để đào tiền số khiến giới khoa học và chính trị gia phải đau đầu, đặc biệt ở những quốc gia có số "thợ đào" lớn.

