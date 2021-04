'Mua nhà chắc gì đã sướng hơn ở thuê'

Vợ chồng tôi cùng làm bác sĩ, thu nhập 20 triệu đồng mỗi tháng, nhưng vẫn ở thuê nhà cấp bốn để không phải lo 'bóp bụng' trả nợ.

Hai vợ chồng tôi đang làm bác sĩ, ở thành phố nhỏ ven Sài Gòn. Thu nhập trung bình mỗi tháng của chúng tôi vào khoảng 20 triệu đồng. Thế nhưng, đến giờ, chung tôi cũng vẫn ở thuê trong một căn nhà cấp bốn, diện tích 100 m2. Tính ra, trước lạ sau quen chủ, nên tiền thuê nhà, tính cả điện nước cũng chỉ hai triệu mỗi tháng, chỉ tương đương 1/15 thu nhập của hai vợ chồng.

Ai gặp chúng tôi cũng đều hỏi "mua đất chưa?", rồi gợi ý "mảnh đất này đẹp, chỗ kia có bán nhà mới xây"... Nhưng được cái, hai vợ chồng tôi lại khá hợp nhau trong quan điểm sống. Với chúng tôi, căn nhà cũng chỉ là chỗ trú chân. Điều quan trọng nhất trong cuộc sống là vợ chồng phải vui vẻ, hòa thuận, gần gũi bên nhau, cùng nhau chăm sóc con cái, vậy mới là hạnh phúc.

Thế nên, vợ chồng tôi sống rất thoải mái, tiền làm ra, một phần tôi gửi tiết kiệm, một phần mang đi đầu tư, một phần dành cho ăn uống, sinh hoạt. Nhờ vậy, chúng tôi không phải "bóp bụng" trả nợ để mua bằng được một căn nhà. Thay vào đó, hai vợ chồng tôi lại đang lên kế hoạch nâng cao chuyên môn, học tiếp Chuyên khoa 1. Lúc nào hai đứa kiếm tiền dư hẳn so với giá trị một căn nhà thì khi ấy chúng tôi sẽ tính chuyện mua.

Thiết nghĩ nhà to nhưng phải lo gánh nợ hằng ngày, nhà to nhưng phải lo kiếm tiền để thuê giúp việc ở hằng ngày, nhà to rồi vợ chồng không vui vẻ, thường xuyên bất hòa thì cũng để làm gì? Mua nhà cũng phải trả góp mờ mắt chứ đâu có sung sướng.

Tôi thấy, trong thời đại này, "an cư" chưa chắc đã "lạc nghiệp". Công ty của bạn có thể lên xuống xoành xoạch, thay đổi địa chỉ liên tục, nay tình này, mai ra tỉnh khác cũng không chừng, thậm chí phá sản lúc nào cũng không hay. Bạn tôi xây nhà Đồng Nai xong xuôi rồi giờ chồng bị luân chuyển vào Bình Định làm, cả nhà lại lóc cóc đi theo.

Như vợ chồng người hàng xóm của tôi mua miếng đất giá 1,3 tỷ đồng, trả lãi ngân hàng gần 10 triệu mỗi tháng. Thế nhưng chưa kịp trả xong nợ thì họ đã phải bán miếng đất do bố chồng bệnh nặng. Lúc bán cũng chỉ được 1,3 tỷ (như giá lúc mua vào). Vậy là chẳng khác nào bao lâu nay đi làm, nhịn ăn tiêu chỉ để nuôi ngân hàng, cuối cùng còn mệt mỏi thêm.

Thế nên, mua hay thuê nhà cũng nên tùy tình hình, đừng "cố quá thành quá cố". Theo tôi, những cặp vợ chồng trẻ, mới cưới, mới đi làm thì cứ từ từ phát triển công việc, sự nghiệp đã.

Lạc nghiệp trước rồi an cư sau.

Đạt Nguyễn

