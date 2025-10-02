Mưa ngập Hà Nội trong mắt khách Tây

Nam du khách Australia Carl Tomich "thấy kỳ lạ" trước hình ảnh Hà Nội mưa trắng trời sau bão, ngập lụt bủa vây khắp nơi nhưng người dân dường như vẫn bình thản lội nước, thích nghi với hoàn cảnh.

Hôm 30/9, mưa lớn kéo dài cả ngày khiến nhiều tuyến phố Hà Nội chìm trong biển nước, giao thông tê liệt. Hàng nghìn phương tiện và người dân chôn chân ngoài đường, cảnh hỗn loạn kéo dài đến đêm khuya.

Carl Tomich, đến từ Australia, cầm máy quay ra đường giữa lúc mưa trắng trời để lưu giữ khoảnh khắc và trải nghiệm sự biến đổi bất ngờ của thành phố anh yêu mến. Qua ống kính của anh, khung cảnh và con người Hà Nội hiện lên vừa hối hả vừa bình thản, những khoảnh khắc khó quên về sự thích nghi của con người trước thiên nhiên khắc nghiệt.

"Tôi muốn tận mắt chứng kiến thành phố thay đổi chỉ trong vài giờ, là người làm phim, tôi không thể bỏ lỡ khoảnh khắc này", anh nói. Đường phố ngập sâu, xe cộ chìm trong nước, nhưng người dân vẫn thong dong lội nước. Hình ảnh khiến Carl nhớ mãi là một quán nước nhỏ ở vỉa hè vẫn mở cửa đón khách, bên trong người dân thư giãn uống trà, tám chuyện.

"Cảnh tượng đó thật kỳ lạ, khiến tôi không thể quên, khi bên ngoài hỗn loạn, bên trong cuộc sống vẫn tiếp diễn như chẳng có gì xảy ra", anh kể.

Để an toàn khi quay phim giữa mưa, Carl bọc thiết bị cẩn thận. Khi đi bộ, anh tránh các khu vực nước sâu và dòng chảy mạnh, đồng thời tính toán đường thoát hiểm. Carl cho hay anh không lạ gì với lũ lụt, bởi quê nhà ở Cairns, Australia thường xuyên hứng chịu bão và mưa lớn. Tuy nhiên, anh nhận thấy sự khác biệt rõ rệt trong cách người Hà Nội đối mặt với sự cố thời tiết.

"Ở Australia, mọi người hoảng loạn, đổ xô mua sắm tích trữ trước bão, dù nhà cửa được xây để chịu bão cấp 5", anh nói.

Khách Tây đội mưa ghi lại kỷ niệm Hà Nội chìm trong biển nước Carl chuẩn bị đồ nghề ra đường quay phim giữa lúc Hà Nội mưa lớn. Video: Carl Tomich

Carl chia sẻ từng trải qua lũ lụt tại Việt Nam vào năm 2016 khi anh lần đầu đến Đà Nẵng. "Nước ngập đến thắt lưng, nhưng mọi người không tỏ ra hốt hoảng", anh nhớ lại. Trải nghiệm đó để lại ấn tượng mạnh, khiến anh quay lại Việt Nam nhiều lần. Năm 2016, anh đi du lịch khắp nơi và bị cuốn hút bởi văn hóa và con người mảnh đất hình chữ S. Cuối năm 2023, Carl đến Hà Nội và thành phố dần trở thành điểm đến yêu thích của nam du khách Australia.

"So với TP HCM, Nha Trang hay Đà Nẵng, Hà Nội có sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, đầy sáng tạo, khiến tôi cảm thấy phù hợp", anh nói và cho hay đã quyết định chuyển đến Hà Nội sống cách đây 5 tháng.

Trong mắt Carl, Hà Nội là một thành phố đầy sức sống, dù trong ngày nắng đẹp hay mưa lũ. Ngày thường, Hà Nội sôi động, cảm giác như luôn có điều gì đó sắp xảy ra. Trong lũ, thành phố như biến thành một nơi khác, nhưng vẫn "toát lên sức hút khó cưỡng". Carl yêu mến Hà Nội vì sự kiên cường của con người và những nét riêng từ phố cổ, hồ nước, đến những quán cà phê ẩn mình trong ngõ nhỏ.

Carl cho hay cuộc sống ở Hà Nội đã thay đổi anh sâu sắc. Từ một người quen với cuộc sống có tổ chức ở Australia, anh học được cách kiên nhẫn và thích nghi.

"Hà Nội dạy tôi cách tìm sự bình yên giữa ranh giới hỗn loạn và trân trọng giá trị của cộng đồng", anh nói.

Mai Phương