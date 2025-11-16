Mưa ngập đường sắt, nhiều tàu dừng chạy

Khánh HòaMưa lớn kéo dài, đoạn đường sắt ở xã Nam Cam Ranh bị ngập, nhiều tàu với hơn 800 khách dừng chờ tại các ga để đảm bảo an toàn.

Tối 16/11, lãnh đạo Chi nhánh vận tải đường sắt Nha Trang cho biết mưa lớn từ 15h30 làm ngập đoạn đường sắt thuộc khu gian Ngã Ba - Cam Thịnh Đông (xã Nam Cam Ranh). Vị trí ngập dài hơn 100 m, sâu khoảng 0,25 m, ngoài ra nước từ thượng nguồn đổ về kéo theo đất đá lấp khe ray.

Mưa lớn làm ngập đường sắt, nhiều tàu phải dừng chạy Nước lũ ngập đường sắt ở xã Nam Cam Ranh. Video: Người dân cung cấp

Sự cố khiến tàu SE6 và SE22 đi từ ga Sài Gòn phải dừng tại ga Cam Thịnh Đông và ga Kà Rôm; tàu SE21 từ ga Đà Nẵng chờ tại ga Nha Trang; tàu STN1 xuất phát từ ga Nha Trang dừng tại ga Cây Cầy chờ nước rút.

Lãnh đạo Chi nhánh vận tải đường sắt Nha Trang cho biết sự cố khiến khoảng 800 khách phải chờ trên các đoàn tàu. Dự kiến nước rút lúc hơn 22h để tàu tiếp tục hành trình. Hành khách được bố trí ăn uống trong thời gian chờ thông tuyến.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Khánh Hòa, từ ngày 16 đến 18/11, tỉnh có mưa vừa đến to, tổng lượng mưa 80-150 mm; khu vực miền núi 100-200 mm, có nơi trên 250 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa lớn cục bộ với lượng trên 80 mm trong 3 giờ.

Trước đó, ảnh hưởng bão Kalmaegi, đường ray qua khu vực xã Xuân Lãnh (Phú Yên cũ, nay là Đăk Lăk) bị xói lở khoảng 100 m, sâu 9 m, nền đường mất toàn bộ. Sự cố khiến 10 đoàn tàu phải dừng chờ tại các ga, một số chuyến Hà Nội - TP HCM và TP HCM - Đà Nẵng bị hủy. Sau 4 ngày, sự cố được khắc phục.

Bùi Toàn