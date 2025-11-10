Đăk LăkHơn 300 công nhân làm xuyên đêm khắc phục đoạn ray bị xói lở do bão Kalmaegi; tuyến đường sắt Bắc Nam đã thông trở lại tối 10/11.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết các đơn vị đã hoàn thiện cầu tạm tại vị trí bị nước lũ cuốn trôi, giữa hai ga Vân Canh và Phước Lãnh (xã Xuân Lãnh), thuộc tuyến Bắc Nam. Sau khi thử tải đảm bảo an toàn, ngành phát lệnh thông tuyến trong đêm, bước đầu tàu chạy qua chỉ 5 km/h.

Đường sắt Bắc Nam thông tuyến sau 4 ngày hư hại do bão Tàu thử tải đi qua khu vực cầu. Video: Hoàng Sao

Ông Nguyễn Quốc Vượng, Phó tổng giám đốc Công ty Đường sắt Việt Nam, cho biết khu vực này địa hình phức tạp nên quá trình xử lý sự cố mất nhiều thời gian để đánh giá, kiểm tra và gia cố. "Sau khi thử tải hoàn thành, tàu hàng và tàu khách sẽ lần lượt được đi qua", ông Vượng nói.

Hôm 7/11, do ảnh hưởng bão Kalmaegi, khu vực Gia Lai và Đăk Lăk mưa lớn. Đoạn Phước Lãnh - Vân Canh bị xói lở khoảng 100 m, sâu 9 m, nền đường mất toàn bộ khiến đường ray bị treo. Sự cố khiến 10 đoàn tàu phải dừng chờ tại các ga, một số chuyến Hà Nội - TP HCM và TP HCM - Đà Nẵng bị hủy.

Công nhân đang sửa chữa đoạn đường sắt Bắc Nam bị xói nền đường ray cách ga Phước Lãnh (xã Xuân Lãnh, Đăk Lăk) 3 km, sáng 8/11. Ảnh: Thanh Tùng

Theo ngành đường sắt, việc khắc phục kéo dài do nền đường bị cuốn trôi dài hơn 60 m, sâu khoảng 9 m, khu vực lại khó tiếp cận. Đơn vị thi công phải mở đường công vụ vào hiện trường, huy động hơn 300 người cùng hàng chục máy móc làm suốt ngày đêm.

Hiện ngành đã điều chỉnh tần suất chạy tàu khách qua Gia Lai và Đăk Lăk; duy trì các mác SE1/2 và SE5/6 trên tuyến Bắc Nam. Trong hành trình, hành khách đến ga Tuy Hòa (Đăk Lăk) được trung chuyển bằng ôtô đến ga Diêu Trì (Gia Lai) và ngược lại. Đến sáng 9/11, hơn 3.500 hành khách của 21 chuyến tàu đã được trung chuyển.

Đoạn đường sắt bị sạt lở. Đồ họa: Hoàng Thanh

Bùi Toàn