Người phụ nữ bị nước cuốn tử vong

Lâm ĐồngRời tiệc tân gia về nhà trong lúc trời mưa lớn, người phụ nữ ở xã Đinh Văn Lâm Hà trượt chân té xuống mương nước và bị cuốn trôi, tối 1/11.

Chiều nay, bà La Thị Trúc (51 tuổi, thôn Tân Đức) đến dự tiệc ở nhà người thân tại thôn Tân Hòa. Khoảng 17h30, bà ra về, khi đi qua mương nước trước nhà đã trượt chân té xuống. Thời điểm này mưa lớn, dòng chảy xiết khiến nạn nhân bị cuốn đi, những người đứng gần hô hoán nhưng không kịp cứu.

Công an và dân quân địa phương tổ chức tìm kiếm dọc tuyến mương. Đến 19h, thi thể bà Trúc được phát hiện cách nơi gặp nạn gần một km và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Nhiều ngày qua, khu vực tỉnh Lâm Đồng liên tục mưa lớn, một số tuyến đường sạt lở nhẹ. Mưa lớn kéo dài gây nhiều sự cố: quốc lộ 1 qua địa bàn có đoạn bị ngập, cát đỏ tràn lấp khiến giao thông tê liệt; tại đèo D'Ran, hơn 60.000 m3 đất đá nứt trượt xuống taluy âm, lực lượng chức năng phải phong tỏa tạm thời để đảm bảo an toàn.

Chính quyền khuyến cáo người dân hạn chế qua lại khu vực mương, suối, đèo dốc trong thời điểm mưa kéo dài.

Trường Hà - Hoài Thanh