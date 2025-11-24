Hàng nghìn người sập bẫy ảnh 'chó ngậm em mèo bơi giữa lũ'

Bị đánh vào lòng trắc ẩn, suýt nữa tôi đã tin là ảnh thật, nhưng trực giác lên tiếng phải kiểm chứng.

Trưa hôm nay bạn tôi gửi cho tôi một bài post trên Facebook, có ảnh chú chó gặm mèo giữa dòng nước lũ và nhắn kèm "thấy thương quá". Tôi bấm vào xem, thoáng chút cũng thấy sự đồng cảm. Tuy nhiên vẫn ngờ ngợ vì ảnh không giống thật cho lắm.

Tôi nhìn kỹ thì thấy có những điểm vô lý, như đường ngập, bơi xuồng được nhưng chú chó vẫn lội nước được. Hơn nữa nhìn biểu cảm của những nhân vật trong ảnh, thấy "cứng đơ". Tôi truy tìm thông tin, thì biết đây là một bức ảnh do AI tạo trong đợt lũ ở Songkhla, Thái Lan.

Ảnh do AI tạo 'đánh lừa' nhiều người.

Điều khiến tôi suy nghĩ không phải là chuyện tấm ảnh giả, mà là việc quá nhiều người tin nó mà không cần kiểm chứng, không thắc mắc, không dựa vào trực giác của mình, chỉ cần cảm xúc xuất hiện là lập tức nhấn chia sẻ. Riêng bài đăng đó có hơn 5 nghìn like, hơn 1 nghìn lượt chia sẻ, bình luận.

Trong bối cảnh AI hình ảnh phát triển với tốc độ chưa từng có, việc tạo ra một bức hình đánh trúng cảm xúc đám đông chỉ mất vài giây. Và chính vì nó chạm đúng vào lòng trắc ẩn, chú chó cứu mèo giữa dòng nước lũ nên hàng nghìn người dễ dàng sập bẫy.

Nhưng lòng trắc ẩn không nên biến thành sự cả tin. Cảm xúc nhưng cần đi kèm trực giác, tỉnh táo. Bởi mỗi lần chia sẻ một thông tin sai, dù vô ý, chúng ta góp phần làm nhiễu loạn thêm không gian mạng vốn đã quá hỗn tạp, thậm chí gây nguy hiểm cho người khác.

Dương