MỹNhiều khu vực tại New York bị ngập, một số tuyến đường và tàu điện ngầm phải đóng cửa sau trận mưa lớn trút xuống thành phố.

"Tôi tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên khắp thành phố New York, khu vực Long Island và thung lũng Hudson do lượng mưa cực lớn tại đây", thống đốc bang New York Kathy Hochul ngày 29/9 cho biết.

Cơ quan Giao thông Đô thị New York cùng ngày thông báo nước lũ tràn vào đường tàu điện ngầm gây gián đoạn đối với các tuyến tàu ở Brooklyn, sau khi khu vực này hứng lượng mưa lên tới hơn 100 mm chỉ trong ba tiếng.

Mưa lớn khiến nhiều tầng hầm tại thành phố New York ngập nước, làm quá tải hệ thống thoát nước tại khu Brooklyn, Manhattan và Queens cùng Hoboken, bang New Jersey. Nhiều tuyến đường tại các khu vực này bị ngập và phải đóng cửa.

Mưa lớn nhấn chìm thành phố New York Một tuyến phố tại thành phố New York, Mỹ bị ngập vì mưa lớn ngày 29/9. Video: X/EveryTPlusUTRA

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ cho biết đã gửi cảnh báo lũ quét cho hơn 8,5 triệu người tại các khu vực thuộc bang New York và New Jersey.

Khoảng 25 triệu người tại khu vực đông bắc nước Mỹ dự kiến chịu ảnh hưởng từ lũ lụt, trong đó ba bang New York, New Jersey và Connecticut đối mặt nguy cơ lũ quét trung bình.

Các chuyên gia thời tiết dự báo lượng mưa trong khu vực sẽ ở mức 50-100 mm, song một số khu vực có thể hứng lượng mưa 127-200 mm.

Tác động của lũ lụt có thể trở nên nghiêm trọng hơn khi đợt siêu trăng cuối cùng của năm nay sắp tới. Hiện tượng này thường gây ra những đợt triều cường cực đoan có thể làm tăng nguy cơ lũ lụt tại miền đông nước Mỹ.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ dự báo các khu vực trũng thấp gần bờ biển và những nơi chịu ảnh hưởng từ thủy triều có thể bị ngập tới 0,3 m.

Người dân đi qua một tuyến đường bị ngập sau trận mưa lớn tại Mamaroneck, bang New York ngày 29/9. Ảnh: Reuters

Nguyễn Tiến (Theo CNN)