Mưa lớn kỷ lục tấn công Nhật

Đợt mưa lớn kỷ lục trút xuống vùng tây nam Nhật Bản, gây ngập lụt, lở đất, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã phải ban bố cảnh báo ở mức cao nhất lần đầu tiên trong năm, khi các tỉnh tây nam nước này hứng chịu mưa lớn kỷ lục từ cuối tuần trước. Cảnh báo này yêu cầu người dân lập tức tìm các biện pháp đảm bảo an toàn cho bản thân trước mưa lũ.

Phát ngôn viên chính phủ Hirokazu Matsuno hôm nay thông báo ít nhất 5 người đã thiệt mạng do lở đất hoặc bị nước lũ cuốn trôi và ba người mất tích khác.

Giao thông nhiều nơi ở khu vực tây nam Nhật Bản vẫn gián đoạn, hệ thống đường sắt, cao tốc tê liệt do nước lũ. Hơn 1.400 ngôi nhà mất điện. Một số vùng hẻo lánh vẫn bị cô lập do lũ lụt, song cư dân được xác nhận an toàn.

Ôtô chìm trong nước lũ ở Kurrume, tỉnh Fukuoka, tây nam Nhật Bản, ngày 10/7. Ảnh: Kyodo

Nhật Bản đang trong mùa mưa. Cơ quan khí tượng cho biết khu vực tây nam nước này đã có mưa lớn từ đêm 9/7. Đến 9h ngày 10/7, lượng mưa ghi nhận ở Soeda đạt 568 mm, thành phố Saga ghi nhận lượng mưa 475 mm.

Thành phố Kurume, tỉnh Kyushu, ghi nhận lượng mưa trong 24 giờ là 402,5 mm, mức cao nhất mọi thời đại. Mưa đã ngớt vào hôm nay, song dự kiến tiếp diễn trong những ngày tới.

Nhiều nhà cửa ở Nhật Bản được xây dựng tại chân đồi, khiến lở đất trở thành mối lo đặc biệt trong các đợt mưa lớn. Năm 2021, 27 người thiệt mạng sau thảm kịch lở đất do mưa ở thị trấn Atami. Lũ lụt và lở đất trong mùa mưa năm 2018 cũng khiến hơn 200 người chết ở miền tây nước này.

Đức Trung (Theo AFP, Kyodo, Japan Times)