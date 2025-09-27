Mưa lớn chia cắt nhiều thôn bản ở miền Trung

Ảnh hưởng của hoàn lưu trước bão Bualoi, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị mưa lớn, nhiều vùng trũng thấp ngập 0,2-1 m, chia cắt một số thôn bản, tuyến đường.

Tại Thanh Hóa, khoảng 30 thôn bản ở các xã Vạn Xuân, Tân Thành, Tam Thanh... bị chia cắt do mưa lớn từ đêm qua đến sáng nay. Nặng nhất là xã Xuân Chinh với 9 trong tổng số 14 thôn bị cô lập. Nhiều ngầm tràn trên các tuyến đường liên thôn, liên xã ngập sâu 60-70 cm, có nơi hơn một mét.

Công an các xã đã cắm biển cảnh báo và phân công lực lượng chốt chặn, canh phòng tại khu vực nguy hiểm, không để người dân và phương tiện đi qua, hạn chế rủi ro.

Người dân lội qua con đường ngập sâu ở xã Vạn Xuân, sáng 27/9. Ảnh: Lam Sơn

Tại xã Văn Phú, Hóa Quỳ hôm nay xuất hiện nhiều điểm sạt lở trên các triền đồi, đe dọa tràn xuống một số làng bản, buộc chính quyền phải tổ chức di dời tài sản, sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Để ứng phó với bão Bualoi, sáng 27/9, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh yêu cầu UBND các xã khu vực miền núi khẩn trương sơ tán dân ở khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét, hoàn thành trước 17h ngày mai.

Tương tự, các xã phường ven biển di dân trong phạm vi 200 m tính từ mép biển vào đất liền. Toàn bộ học sinh các cấp tại Thanh Hóa được nghỉ học từ sáng 29/9 để phòng tránh bão.

Tại Nghệ An, từ đêm 26 đến sáng 27/9, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến phố trước đây thuộc TP Vinh ngập sâu, giao thông tê liệt. Gần trưa 27/9, trên đường Nguyễn Văn Tố (phường Vinh Phú), nước dâng gần 50 cm khiến ôtô, xe máy chết máy hàng loạt, người dân phải dắt bộ trong dòng nước chảy xiết.

Đại lộ Lê Nin, đường 72 và nhiều tuyến phố khác ở phường Trường Vinh ngập 20-40 cm. Người đi xe máy phải leo lên vỉa hè tránh ngập, ôtô bám dọc dải phân cách để nhích từng chút. Trên các tuyến Trương Văn Lĩnh, Mai Lão Bảng, dòng phương tiện nối đuôi nhau, di chuyển chậm chạp.

Đường ở phường Vĩnh Phú ngập hơn 30 cm. Ảnh: Đức Hùng

Trước đó từ đêm 25/9, mưa lớn diện rộng khiến nhiều xã miền núi trước đây thuộc huyện Tương Dương và Kỳ Sơn bị chia cắt. Hai hôm nay, nước từ thượng nguồn đổ về làm sông suối dâng cao, đất đá sạt xuống chắn ngang đường, cuốn theo hoa màu và công trình dân sinh.

Tại xã Tam Thái, 7/14 bản bị cô lập, đường liên xã dẫn vào các bản Phá Lõm, Huồi Sơn, Văng Môn, Xốp Nặm, Phồng ngập sâu. Hai cầu tràn ở bản Xóng Con và bản Côi không thể qua lại bằng xe máy, ôtô.

Tại xã Chiêu Lưu và Mường Típ, mưa lớn gây sạt lở nhiều điểm cũ và phát sinh điểm mới, trong đó bản Xốp Típ xuất hiện sạt lở đất đá quy mô lớn, ách tắc tuyến đường chính. Hàng rào Trường Tiểu học Chiêu Lưu 2 bị sập khoảng 20 m, nhiều cầu tràn nước dâng cao, chảy xiết.

Để ứng phó bão Bualooi, tỉnh Nghệ An đã cấm biển từ 5h ngày 27/9; yêu cầu lực lượng chức năng sơ tán dân khỏi khu vực ven biển, vùng thấp trũng, nguy cơ sạt lở, lũ quét. Các địa phương phải bố trí chỗ ở tạm, chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm cho người sơ tán, bảo đảm đời sống an toàn, ổn định.

Ảnh hưởng của hoàn lưu trước bão Bualoi, 6 giờ qua Quảng Trị mưa 50-70 mm. Một số nơi mưa đặc biệt lớn như Đồng Hới 109 mm, Việt Trung (xã Nam Trạch) 80 mm, Vĩnh Kim (xã Cửa Tùng) 115 mm.

Cầu tràn Ba Lòng ngập 1 m được lực lượng chức năng rào chắn. Ảnh: Anh Ninh

Nước thượng nguồn đổ về gây chia cắt một số ngầm tràn, tuyến đường lên vùng cao. Ông Nguyễn Hữu Ninh, Chủ tịch xã Ba Lòng, cho biết cầu tràn Ba Lòng trên tỉnh lộ 558A ngập gần một m, nước chảy xiết khiến 6 thôn ở xã bị chia cắt.

Cũng trên tuyến đường 558A có ba điểm ngập tràn hơn 50 cm, gây tê liệt giao thông. Lực lượng chức năng đã lập rào chắn tại các điểm ngập ngăn người, phương tiện qua lại.

Bão chưa vào nhưng nhiều nơi ở miền Trung chia cắt Nước lũ tràn qua tuyến đường vào bản ở xã Trường Sơn. Video: Tráng Trường Sơn

Tại xã Kim Ngân, ngầm 25 trên quốc lộ 9B nước lũ dâng cao khoảng 50-70 cm. Tại xã Trường Sơn, đường từ trung tâm xã vào bản Trung Sơn và Dốc Mây bị ngập hơn 50 cm gây chia cắt.

Tại phường Đông Hà, đường Trần Hưng Đạo, đoạn trước chợ Đông Hà và Đặng Dung, đoạn giao nhau với đường Ngô Sỹ Liên ngập 20-40 cm. Nhiều xe chết máy, phải lội nước đẩy xe về nhà.

Đường Đặng Dung, phường Đông Hà biến thành sông sáng 27/9. Ảnh: Đắc Thành

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 10h ngày 27/9, bão cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 370 km về phía đông đông nam, sức gió mạnh nhất 133 km/h, cấp 11-12, giật cấp 15.

Di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 35 km/h, đến 22h ngày 28/9, bão trên vùng biển ven bờ từ Nghệ An đến Quảng Trị, mạnh cấp 12, giật cấp 15. Sau đó bão vào đất liền ven biển từ Nghệ An đến phía bắc Quảng Trị.

Từ đêm 27 đến 30/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Quảng Ngãi mưa 100-300 mm, cục bộ trên 450 mm. Riêng đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị mưa 200-400 mm, cục bộ trên 600 mm.

Đắc Thành - Đức Hùng - Lê Hoàng