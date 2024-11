Mùa lau bên sông Thu Bồn

Đồng lau cách TP Hội An 30 km, đường đi thuận tiện, khách có thể đi xe máy hoặc ôtô, gửi xe ở nhà dân gần đó. Anh Trí cho biết điểm check in nằm sát bờ sông, khách chú ý an toàn, bảo vệ cảnh quan môi trường và không xả rác.

Đến Quảng Nam dịp cuối năm ngoài check in đồng cỏ lau, du khách có thể kết hợp trải nghiệm ẩm thực với các món đặc trưng như mì Quảng, cao lầu, bánh tráng cuốn thịt heo; tham quan các điểm du lịch phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, Cù Lao Chàm, vườn rau Trà Quế.