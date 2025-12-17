'Mưa đỏ' trượt đề cử Oscar

MỹPhim "Mưa đỏ" của đạo diễn Đặng Thái Huyền không được gọi tên vào danh sách rút gọn các tác phẩm tranh giải Phim quốc tế xuất sắc Oscar 2026.

Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ công bố danh sách rút gọn các hạng mục của giải Oscar lần thứ 98, tối 16/12 giờ địa phương (sáng 17/12 giờ Hà Nội).

Đạo diễn Đặng Thái Huyền cho biết không buồn khi Mưa đỏ dừng chân ở vòng loại. Theo chị, bộ phim vào danh sách 86 tác phẩm đủ điều kiện dự thi đã là niềm vinh dự lớn, tạo động lực cho các nhà làm phim trong nước. "Mưa đỏ tiến xa được đến đâu, êkíp chúng tôi hạnh phúc đến đó", chị nói.

Cuối tháng 11 trong hội thảo điện ảnh tại TP HCM, đạo diễn nói khi có thông tin phim dự vòng sơ tuyển, chị nhận nhiều ý kiến cho rằng cơ hội tiến sâu là "bằng không". "Một nền điện ảnh non trẻ giống như một chú bé tí hon đi trên đại lộ, chỉ cần một bước tiến nhỏ đã là thành tựu. Chúng tôi tỉnh táo, không ảo tưởng, biết mình đang ở đâu, nhưng đó là niềm vui", chị cho biết.

Ở hạng mục Phim quốc tế xuất sắc Oscar 2026, 15 tác phẩm được chọn gồm Belén (Argentina), The Secret Agent (Brazil), It Was Just an Accident (Pháp), Sound of Falling (Đức), Homebound (Ấn Độ), The President's Cake (Iraq), Kokuho (Nhật Bản), All That's Left of You (Jordan), Sentimental Value (Na Uy), Palestine 36 (Palestine), No Other Choice (Hàn Quốc), Sirât (Tây Ban Nha), Late Shift (Thụy Sĩ), Left-Handed Girl (Đài Loan, Trung Quốc) và The Voice of Hind Rajab (Tunisia).

Trailer chính thức phim 'Mưa đỏ' Trailer "Mưa đỏ". Video: Đoàn phim cung cấp

Mưa đỏ do nhà văn Chu Lai viết kịch bản, lấy bối cảnh năm 1972, khi quân Giải phóng miền Nam Việt Nam đã giành được hoàn toàn tỉnh Quảng Trị - nơi có ranh giới chia cắt tạm thời hai miền Nam - Bắc. Bị mất căn cứ chiến lược và đứng trước nguy cơ mất tiếp tỉnh Thừa Thiên, Mỹ bổ sung khí tài để quân đội Việt Nam Cộng hòa phản công chiếm lại Quảng Trị, nhất là khu thành cổ, nhằm ép ký hiệp định có lợi cho họ.

Sau một tháng ra rạp, phim thu hút hơn 8,1 triệu lượt khán giả, là tác phẩm có lượt người xem lớn nhất lịch sử phòng vé trong nước. Ở những ngày cuối cùng, phim duy trì khoảng 8-10 suất tại ở các phòng xem lớn, đều hết vé. Đến ngày 28/9, Mưa đỏ đạt doanh thu 710 tỷ đồng, là phim ăn khách nhất. Cuối tháng 11, tác phẩm được chọn đi tranh giải Phim quốc tế hay nhất Oscar lần thứ 98, do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ tổ chức. Theo cơ quan quản lý, đây là "sự kiện đặc biệt, khẳng định nỗ lực hội nhập của điện ảnh Việt Nam trên sân chơi điện ảnh lớn nhất thế giới".

Trong hơn hai thập niên trở lại đây, điện ảnh Việt ghi dấu bằng sự tăng trưởng về doanh thu phòng vé và số lượng phim sản xuất nhưng vẫn chưa một lần tiến gần đến đề cử Oscar ở hạng mục Phim quốc tế xuất sắc (International Feature Film). Chỉ duy nhất một lần vào năm 2022, Children of the Mist (Những đứa trẻ trong sương) của Hà Lệ Diễm vào top 15 đề cử Phim tài liệu xuất sắc.

Diễn viên Phương Nam trong phim "Mưa đỏ". Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Oscar - giải thưởng thường niên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ - là sự kiện phim ảnh nổi tiếng và uy tín bậc nhất thế giới. 15 phim vào vòng rút gọn sẽ tiếp tục bước vào vòng bỏ phiếu tiếp theo. Danh sách đề cử chính thức của Oscar lần 98 sẽ công bố ngày 22/1/2026, lễ trao giải diễn ra vào ngày 15/3/2026.

Theo Deadline, với 86 quốc gia và vùng lãnh thổ đủ điều kiện tham gia, mùa giải năm nay được đánh giá là khốc liệt khi quy tụ nhiều ứng viên nổi bật. Hiếm có năm nào hạng mục Phim quốc tế hội tụ các ứng viên từng đoạt giải tại các liên hoan phim lớn như It Was Just an Accident, The Secret Agent, Sentimental Value, những tác phẩm có góc nhìn riêng như Sirât, Late Shift, Homebound và các dự án đạt doanh thu cao tại thị trường nội địa (Kokuho). Sự phong phú này cho thấy chiều sâu và sức hấp dẫn của một hạng mục lâu nay được xem là không gian khám phá đa dạng nhất của Oscar. Nhà phát hành Neon là cái tên nổi bật trong danh sách năm nay với năm tác phẩm được lựa chọn.

Quế Chi (theo Variety, Deadline)