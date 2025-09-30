'Mưa đỏ' tranh giải Oscar 2026

"Mưa đỏ" - tác phẩm về cuộc chiến thành cổ Quảng Trị - đại diện điện ảnh trong nước tranh giải hạng mục Phim quốc tế xuất sắc Oscar năm sau.

Hôm 30/9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố chọn tác phẩm của đạo diễn Đặng Thái Huyền dự vòng sơ tuyển hạng mục Phim quốc tế xuất sắc - Oscars lần thứ 98 do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ tổ chức. Theo cơ quan quản lý, đây "sự kiện đặc biệt, khẳng định nỗ lực hội nhập của điện ảnh Việt Nam trên sân chơi điện ảnh lớn nhất thế giới".

Poster phim "Mưa đỏ". Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Trước đó, Bộ thành lập Hội đồng quốc gia tuyển chọn phim tham dự Vòng sơ tuyển Oscars nhiệm kỳ 2025-2026. Hội đồng gồm năm thành viên là những nhà quản lý, nghệ sĩ, đạo diễn, nhà sản xuất, biên kịch uy tín, Chủ tịch Hội đồng là ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh.

Hội đồng đã họp, thảo luận và bỏ phiếu lựa chọn. Kết quả, Mưa đỏ đã được tín nhiệm cao, trở thành đại diện Việt Nam tham dự giải Oscar.

Phim do nhà văn Chu Lai viết kịch bản, lấy bối cảnh năm 1972, khi quân giải phóng miền Nam Việt Nam đã giành được hoàn toàn tỉnh Quảng Trị - nơi có ranh giới chia cắt tạm thời hai miền Nam - Bắc. Bị mất căn cứ chiến lược và đứng trước nguy cơ mất tiếp tỉnh Thừa Thiên, Mỹ bổ sung khí tài để quân đội Việt Nam Cộng hòa phản công chiếm lại Quảng Trị, đặc biệt là khu thành cổ, nhằm ép ký hiệp định có lợi cho họ.

Sau một tháng chiếu, phim đạt 8,1 triệu lượt khán giả, là phim thu hút nhiều người xem nhất lịch sử phòng vé Việt. Ở những ngày cuối cùng, phim duy trì khoảng 8-10 suất tại ở các phòng xem lớn, đều hết vé. Đến ngày 28/9, Mưa đỏ đạt doanh thu 710 tỷ đồng, là phim ăn khách nhất.

Đại diện nhà sản xuất - Đại tá Nguyễn Thu Dung, giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân - cho biết doanh thu của phim "vượt ngoài mong đợi". Êkíp hạnh phúc khi Mưa đỏ vượt khỏi khuôn khổ của một phim điện ảnh để trở thành sự kiện văn hóa, truyền cảm hứng cho khán giả. Theo đạo diễn Đặng Thái Huyền, phim góp một phần nhỏ để khẳng định lại vị thế của dòng phim chiến tranh, cách mạng trong dòng chảy điện ảnh Việt Nam hiện đại.

Trailer chính thức phim 'Mưa đỏ' Trailer phim "Mưa đỏ". Video: Đoàn phim cung cấp

Phim được đầu tư công phu từ khâu tiền kỳ, với bối cảnh hoành tráng, nhiều đại cảnh chiến đấu. Nhà sản xuất không tiết lộ con số đầu tư, nhưng nhiều người ước đoán kinh phí phim lên đến hàng trăm tỷ đồng. Êkíp xây dựng phim trường rộng 50 ha bên bờ sông Thạch Hãn. Trong quá trình quay, đoàn phim dùng hệ thống máy móc, đèn chiếu hiện đại. Nhiều cảnh, giám đốc hình ảnh dùng tối đa bảy máy quay.

Giải thưởng thường niên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ - Oscar- là một trong các sự kiện phim ảnh nổi tiếng và uy tín bậc nhất thế giới. Lễ trao giải Oscar lần thứ 98 được phát sóng ngày 15/3/2026. Danh sách rút gọn hạng mục Phim quốc tế xuất sắc sẽ công bố ngày 16/12, năm đề cử cuối được thông báo vào ngày 22/1/2026.

Hồi tháng 3, Anora của đạo diễn Sean Baker thắng năm giải, gồm hạng mục Phim hay nhất ở sự kiện lần 97.

Mai Nhật