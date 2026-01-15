'Mưa đỏ' đoạt giải Cánh Diều Vàng

Hà Nội"Mưa đỏ" - phim lấy cảm hứng từ cuộc chiến tại thành cổ Quảng Trị - đoạt giải Cánh Diều Vàng "Phim điện ảnh xuất sắc".

Tại lễ trao giải tối 15/1, tác phẩm vượt qua sáu phim trong đề cử để giành giải quan trọng nhất. Bà Kiều Thanh Thúy, Phó giám đốc Ðiện ảnh Quân đội nhân dân - đại diện êkíp phát biểu: "Giải thưởng là động lực để chúng tôi tiếp tục đồng hành điện ảnh Việt Nam, sáng tạo những tác phẩm đề tài chiến tranh cách mạng, những đề tài lịch sử có giá trị nhân văn, giàu tính nghệ thuật. Chúng tôi xin tri ân khán giả cả nước đón nhận và lan tỏa Mưa đỏ".

Trước đó, nghệ sĩ Đặng Thái Huyền của phim giành giải Đạo diễn xuất sắc. Còn Phương Nam (vai Tạ) thắng hạng mục dành cho nam diễn viên phụ.

Từ trái sang: Đạo diễn Đặng Thái Huyền, Đại tá Kiều Thanh Thúy - Phó giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân, Đại tá Nguyễn Thu Dung - Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân. Ảnh: Ban tổ chức

Tác phẩm ra rạp ngày 22/8/2025, lập tức tạo "cơn sốt", thu hút 8,1 triệu lượt khán giả. Với doanh thu 710 tỷ đồng, Mưa đỏ xô đổ nhiều kỷ lục, là phim ăn khách nhất lịch sử phòng vé Việt. Phim tạo ra hiện tượng chưa có trong làng điện ảnh, khi một tác phẩm đề tài lịch sử, chiến tranh được khán giả săn đón. Nhiều cơ quan, trường học mua hàng nghìn vé, tặng các cựu chiến binh, học sinh, sinh viên.

Trailer chính thức phim 'Mưa đỏ' Trailer phim "Mưa đỏ". Video: Đoàn phim cung cấp

Mưa đỏ được khen nhờ bối cảnh hoành tráng, các phân cảnh xúc động lấy cảm hứng từ chuyện thật. Tuy nhiên, phim cũng nhận phản ứng vì nhiều ý kiến phản ứng liên quan cảnh chiến đấu, xây dựng nhân vật. Đạo diễn Đặng Thái Huyền cho biết đọc, lắng nghe và tiếp thu mọi ý kiến.

Ba giải Cánh Diều Bạc được trao cho các phim Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối (đạo diễn Bùi Thạc Chuyên), Tử chiến trên không (đạo diễn Hàm Trần), Chị dâu (đạo diễn Khương Ngọc). Kết quả hai hạng mục cao nhất hoàn toàn trùng khớp với giải Bông Sen Vàng, trao hồi tháng 11/2025. Khi đó, phim Mưa đỏ cũng đoạt giải cao nhất.

Đoàn phim "Mưa đỏ" tại lễ trao giải. Ảnh: Ban tổ chức

Các phim còn lại trong đề cử Cánh Diều năm nay gồm Bộ tứ báo thủ (đạo diễn Trấn Thành), Mang mẹ đi bỏ (đạo diễn Mo Hong Jin), Thanh âm vượt đại dương (đạo diễn Đào Duy Phúc, Nguyễn Mạnh Hà).

Ở hạng mục dành cho cá nhân, giải Nữ diễn viên xuất sắc trao cho Hồng Đào (Mang mẹ đi bỏ) và Việt Hương (Chị dâu). Hồng Đào không xuất hiện ở sự kiện. Khi nhận giải, Việt Hương nói muốn tặng vinh dự cho đạo diễn Khương Ngọc. Còn Tuấn Trần cho biết tiếp tục nỗ lực để diễn xuất ngày một hoàn thiện.

Đạo diễn Hàm Trần giành giải Biên kịch xuất sắc với Tử chiến trên không, viết cùng Nguyễn Hoàng Dương. Anh cho biết muốn tặng giải cho mẹ.

Ở hạng mục truyền hình, Không thời gian thắng lớn. Phim đạt Cánh Diều Vàng dành cho tác phẩm xuất sắc và các giải dành cho biên kịch (Trịnh Khánh Hà - Huyền Lê - Phạm Ngọc Hà Lê), đạo diễn (Danh Dũng), quay phim (Trần Anh Phương), nam chính xuất sắc (Mạnh Trường), nữ phụ xuất sắc (Bích Ngọc).

Hai phim đoạt giải Cánh Diều Bạc là Hoa sữa về trong gió, Độc đạo. Nghệ sĩ Thanh Quý là Nữ chính xuất sắc với vai người bà phim Hoa sữa về trong gió.

Giải Cánh Diều là sự kiện thường niên của Hội Điện ảnh Việt Nam, được tổ chức từ năm 2003 đến nay, với các hạng mục tôn vinh phim điện ảnh, truyền hình, phim ngắn, tài liệu, khoa học và công trình nghiên cứu. Lễ trao giải năm nay diễn ra trong tại Nhà hát Đại Nam, với quy mô nhỏ hơn các năm trước. Trước ngày trao giải, ban tổ chức không quảng bá sự kiện, công bố các hạng mục đề cử.

Diễn viên Quyền Linh - Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam - cho biết: "Chúng tôi nỗ lực tổ chức Cánh Diều 2025 trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn nguồn tài chính, coi đây là dịp để anh chị em trong nghề hội ngộ". Nhiều nghệ sĩ từ miền Nam cho biết tự lo chi phí đi lại, ăn ở, để có mặt ở ngày hội.

Hà Thu