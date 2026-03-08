Những giọt nước mưa chuyển màu đen do lẫn dầu trút xuống thủ đô Tehran, sau khi hàng loạt cơ sở dự trữ nhiên liệu Iran trúng tập kích.

Gần 10 triệu dân Tehran sáng nay thức dậy dưới bầu trời u ám bởi những đám mây đen dày đặc, sau khi Israel không kích trúng loạt kho dự trữ dầu của nước này vào tối 7/3.

"Bạn có thể thấy nước mưa thực tế có màu đen, dường như bị lẫn dầu", phóng viên Fred Pleitgen từ kênh CNN tường thuật tại hiện trường. "Đó là những gì trút xuống sáng nay, một loại mưa lẫn dầu đang rơi xuống thủ đô của Iran sau khi các cuộc không kích diễn ra".

'Mưa đen' trút xuống Tehran sau khi Israel tập kích cơ sở dầu mỏ Phóng viên CNN đưa tin về cơn mưa màu đen trút xuống thủ đô Tehran, Iran, sáng 8/3. Video: CNN

Quân đội Israel cho biết đã tấn công các kho nhiên liệu tại Tehran, nơi mà họ nói rằng cung cấp nhiên liệu cho "nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, trong đó có cả các đơn vị quân sự tại Iran".

"Đây là một cuộc tấn công quan trọng, là bước đi tiếp theo trong nỗ lực làm suy yếu nghiêm trọng cơ sở hạ tầng quân sự" của Iran, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố.

Video từ hãng thông tấn Reuters cũng cho thấy lửa và khói đen dày đặc bốc lên từ nhà máy lọc dầu Shahran ở thủ đô Iran.

Tổng giám đốc Công ty Phân phối Sản phẩm Dầu quốc gia Iran Keramat Veyskarami cho hay "4 kho dầu và một trung tâm vận chuyển sản phẩm dầu mỏ tại Tehran và tỉnh Alborz đã bị máy bay đối phương tấn công".

"4 nhân viên của chúng tôi, trong đó có hai tài xế xe bồn, đã thiệt mạng", ông nói thêm, đồng thời cho biết các cơ sở "bị hư hại" nhưng "đám cháy đã được kiểm soát".

Khói từ các đám cháy đêm qua bao trùm Tehran, tạo nên một lớp sương mù đen khắp thành phố khi bình minh ló rạng, phóng viên từ AFP mô tả. Cư dân cho biết mùi khét vẫn vương trong không khí.

Bầu trời đen đặc tại thủ đô Tehran, Iran, sáng 8/3. Ảnh: Turkiye Today

Hiện tượng "mưa đen" từng xảy ra tại Trung Đông. Vào ngày 25/2/1991, một hỗn hợp mưa nhờn và các chất ô nhiễm từ những đám cháy dầu ở Kuwait đã được ghi nhận tại ba tỉnh miền nam Thổ Nhĩ Kỳ. Theo hãng tin AP, cơn mưa đen kéo dài hơn 10 tiếng, làm đen tay và để lại vết bẩn trên quần áo của những người đi ngoài trời. Trước đó một tuần, mưa đen cũng xuất hiện tại nhiều khu vực ở miền tây Iran.

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, khói từ các giếng dầu bốc cháy ở Kuwait lần đầu được phát hiện qua hình ảnh vệ tinh vào ngày 8/2/1991 và đạt đỉnh điểm từ ngày 22 đến 24/2/1991. Khói bị một vùng áp thấp trên vùng biển phía đông Địa Trung Hải cuốn về phía tây bắc, tràn vào miền nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Luồng khói có lúc lan rộng khắp phía đông Bán đảo Arab, trong đó có cả thủ đô Riyadh của Arab Saudi, và Qatar, làm bốc lên mùi hôi nồng nặc và bầu trời tối sầm.

Vũ Hoàng (Theo CNN, AFP, Yahoo News)