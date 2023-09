Múa cột giúp người mẫu chuyển giới giảm 17 kg

TP HCMNhờ tập múa cột hàng ngày, người mẫu chuyển giới Chung Khiết Anh, 22 tuổi, giảm 17 kg, sức khỏe dẻo dai, vóc dáng "đồng hồ cát".

Chung Khiết Anh, là thí sinh tham gia Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023 với chiều cao 1,75 mét, số đo ba vòng 94-60-96. Trước đây, Khiết Anh từng bị chê như "đô vật", cân nặng lên đến 75 kg do ăn uống không lành mạnh.

"Mình từng có khoảng thời gian khủng hoảng tâm lý, nhưng có lẽ đó là động lực giúp việc giảm cân thành công", Khiết Anh nói.

Người mẫu Chung Khiết Anh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sau thời gian dài sử dụng hormone dạng uống, sau đó chuyển sang tiêm, Khiết Anh nhận thấy rõ sự thay đổi rõ rệt như cơ thể mềm mại, mô ngực phát triển, da mịn màng và tính cách đằm thắm hơn. Cô bắt đầu múa cột để thân hình dẻo dai, săn chắc, giúp quá trình trao đổi chất của cơ thể trở nên hiệu quả.

Múa cột là bộ môn có nguồn gốc từ Maypole, một vũ điệu phồn thực của thổ dân châu Phi, kết hợp giữa động tác nhảy và nhào lộn với đạo cụ là một chiếc cột. Môn này nhiều năm nay du nhập vào Việt Nam, được nhiều chị em yêu thích. Khiết Anh chọn bộ múa cột để giảm cân, một phần vì bản thân cảm thấy phù hợp, mặt khác giúp cô trở nên quyến rũ, tự tin hơn.

Khiết Anh chia sẻ múa cột là môn khó nhưng gây nghiện. Mỗi buổi tập 1-2 tiếng với huấn luyện viên, người đẹp cảm nhận bộ môn này có cường độ tập luyện cao, yêu cầu người tập phải thực hiện bằng tất cả bộ phận trên cơ thể, Ngoài ra, nhiều động tác có tính kỹ thuật khó bao gồm xoay tròn, leo trèo, quay và lộn người.

"So với các bộ môn thể dục bình thường, mình gần như phải sử dụng lực gấp đôi để hoàn thành các động tác phối hợp như trên, đặc biệt là với phần cơ đùi và cơ bắp tay", cô nói.

Khiết Anh được tiếp cận và tập luyện nhiều bài khác nhau, bao gồm fitness - chú trọng vào các nhóm cơ; dance - tập trung vào âm nhạc, nhảy đương đại và cảm xúc, thay vì các yếu tố nhào lộn với cột; exotic - bài tập quyến rũ, sexy với những động tác phức tạp.

Khiết Anh múa cột với những động tác sexy. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thời gian đầu, Khiết Anh chịu rất nhiều cơn đau ngoài da, bầm tím tay chân do phải tiếp xúc và va chạm mạnh với cột. Cô từng muốn bỏ cuộc, song nhờ kiên trì, tập luyện vừa sức và tuân thủ đúng kỹ thuật, người đẹp quen dần hơn và trở nên yêu thích.

Sau khoảng hai tháng, Khiết Anh cảm nhận mỡ thừa ở cánh tay, bắp đùi giảm đáng kể, cơ thể trở nên săn chắc và không còn lỏng lẻo. Kết thúc mỗi buổi tập, người đẹp nạp năng lượng, ăn nhiều rau xanh, trái cây, tinh thần sảng khoái, lành mạnh.

Theo Milan Pole Dance, khi tập múa cột, những phần mà chất béo lưu trữ nhiều nhất, bao gồm cơ bụng, cánh tay và bắp tay chuyển động nhiều nhất, do đó thúc đẩy giảm mỡ. Các nghiên cứu chứng minh một buổi múa cột đơn có thể đốt cháy 250-350 calo, bằng lượng calo trong một buổi tập gym.

Các động tác múa cột cơ bản cũng tạo áp lực lên nhiều nhóm cơ cùng lúc. Môn này cũng giúp tăng tính linh hoạt của cơ thể, cải thiện tư thế. Với các hành động như vặn, duỗi và uốn cong khi múa, người tập rèn luyện cả cơ và khớp, khiến chúng trở nên dẻo dai, linh hoạt hơn. Cộng thêm việc kết hợp chế độ ăn uống lành mạnh, khoa học, bạn có thể giảm cân dễ dàng, nhanh chóng, Khiết Anh khuyên.

Ngoài tập luyện, cô duy trì mỗi ngày đi bộ 30 phút, uống hai lít nước, ăn nhiều trái cây và hạn chế tinh bột. Người đẹp có thói quen tính toán calo của những món mình ăn nhờ quy tắc thâm hụt calo. Quy tắc này yêu cầu lượng calo nạp vào cơ thể (calo in) thông qua chế độ ăn luôn thấp hơn lượng calo đốt cháy (calo out). Do đó, một ngày Khiết Anh nạp tầm 1500-1700 calo và đốt 1.800-2000 calo, tức là "calo in" ít hơn "calo out" khoảng 300 calo. Ngày ăn nhiều, cô sẽ nhảy dây hoặc hoạt động nhiều để tiêu năng lượng dư thừa.

Thâm hụt calo là yếu tố quan trọng nhất của việc giảm cân, khác với cưỡng ép bản thân ăn kiêng dẫn đến thiếu hụt năng lượng, theo WedMD. Có hai cách để tăng mức thâm hụt calo, gồm thay đổi những gì bạn ăn và vận động. Tuy nhiên, bạn có thể kết hợp cả hai để giảm cân lành mạnh, an toàn và hiệu quả cao hơn.

Tập được thói quen kiểm soát calo in-out, Khiết Anh không phải tính toán kỹ như trước. Cô ước lượng theo trực giác, ví dụ cơm trắng khoảng 200 calo, bún phở khoảng 400 calo, bánh mì 300-500 calo, còn trái cây chỉ 50-100 calo. Ngoài ra, Khiết Anh vẫn ăn đầy đủ các nhóm thực phẩm gồm tinh bột, đạm, chất béo để điều hòa các hormone nội tiết.

Khiết Anh tự tin với vóc dáng quyến rũ của mình. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Người đẹp giảm 17 kg trong 6 tháng, cân nặng còn 58 kg, vòng eo 60 cm. Là người chuyển giới, Khiết Anh thừa nhận việc giảm cân, giữ dáng khó hơn người bình thường vì bản chất cơ địa là nam nên dễ hình thành cơ bắp.

"Mình chỉ luôn tự nhủ bản thân phải cố gắng thật nhiều, tinh thần luôn thoải mái, làm những việc yêu thích trong khả năng và không đặt quá nặng việc giảm cân", Khiết Anh nói.

Thúy Quỳnh