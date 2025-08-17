Mua chung đất, khi bán phần của mình có phải báo với đồng sở hữu?

Năm 1995, tôi trúng đấu giá và đứng tên một thửa đất của xã nhưng chưa có sổ đỏ. Năm 1997, tôi và một người bạn làm giấy tờ viết tay mua chung thửa đất trên.

Giấy thể hiện tôi chuyển nhượng cho bạn quyền sử dụng nửa diện tích đất, chú thích rõ diện tích sử dụng chia đôi bằng hình vẽ.

Văn bản này cũng xác nhận tôi đã nhận đủ tiền, được địa chính và UBND xã làm chứng và xác nhận sự phân chia này.

Tôi từ đó thực hiện nghĩa vụ thuế đất hằng năm cho phần mình (50%), không có tranh chấp gì suốt 20 năm.

Nhưng đến 2017, bạn bán phần đất này cho người khác mà không nói gì cho tôi biết. Đến tận bây giờ, toàn bộ khu đất vẫn chưa được cấp sổ đỏ và vẫn đứng tên một mình tôi.

Tôi bảo bạn bán đất chưa sổ đỏ là trái luật, nhưng bị hỏi vặn lại là lúc bán đất cho ông ấy, cũng đã có sổ đâu nên là tôi cũng sai. Tôi thì nghĩ là việc đó được xã xác nhận rồi, có gì mà sai.

Vậy xin được tư vấn cho tôi mấy việc:

- Việc tôi sang tên đất cho ông bạn tôi như thế có được pháp luật công nhận không?

- Việc bạn tôi sang tên phần đất của ông ấy cho người khác mà không được sự đồng ý của tôi có đúng luật không? Giao dịch của ông ấy với người ta liệu có được pháp luật công nhận không?

Giờ tôi cũng chẳng tham gì phần đất đã sang tên cho bạn, chỉ muốn là rõ ràng về mặt quyền lợi với một nửa đất của mình. Nếu muốn vậy, bây giờ tôi nên giải quyết thế nào?

Độc giả Tư Huân

>>Luật sư Nguyễn Thị Phương Hoa tư vấn