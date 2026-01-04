Mua bạc miếng tích lũy 10 năm bán lại có dễ như vàng?

Tôi định đầu tư và tích lũy bạc miếng, nhưng lo ngại tính thanh khoản không cao như vàng.

Giá vàng hiện nay đang ở mức cao, khiến tôi và nhiều người bắt đầu tìm kiếm các kênh thay thế.

Một lựa chọn tôi đang cân nhắc là đầu tư bạc miếng với mục tiêu tích lũy và nắm giữ dài hạn 10 - 20 năm, đầu tư hướng tích lũy mỗi tháng chứ không lướt sóng ngắn hạn.

Tuy nhiên, tôi còn khá nhiều băn khoăn và rất mong nhận được tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm từ độc giả:

- Thứ nhất, về triển vọng đầu tư: Theo các bạn, trong 10 năm tới, bạc có còn dư địa tăng giá hay chủ yếu biến động mạnh theo chu kỳ kinh tế và nhu cầu? Nếu đầu tư dài hạn, bạc có phù hợp để bảo toàn giá trị tài sản như vàng hay không?

- Thứ hai, về tính thanh khoản: Khi mua bạc miếng vật chất, khả năng bán lại có dễ không? Trường hợp mua ở cửa hàng này nhưng bán ở cửa hàng khác thì thông thường bị lỗ khoảng bao nhiêu phần trăm so với giá mua thị trường?

Rất mong nhận được chia sẻ thực tế từ những ai đã hoặc đang đầu tư bạc vật chất, để người mới như tôi có thêm góc nhìn trước khi quyết định. Xin cảm ơn các bạn.

Hoàng A