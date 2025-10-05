Mù Cang Chải vắng vẻ, khách 'bao cả ruộng' chụp ảnh

Lào CaiĐúng cao điểm mùa lúa chín, Mù Cang Chải vắng khách do nhiều người đã hủy tour từ đầu tuần, lo ngại đường đi bị sạt lở và thời tiết xấu sau bão số 10.

Sáng 4/10, Quốc lộ 32 đoạn qua đèo Khau Phạ đã thông sau sự cố sạt lở ngày 1/10. Công an xã Tú Lệ cho biết xe máy, ôtô con, xe tải dưới 2,5 tấn, xe khách dưới 16 chỗ đủ điều kiện di chuyển qua đèo.

Du khách đến Mù Cang Chải có thể di chuyển hướng Quốc lộ 32 qua Tú Lệ - đèo Khau Phạ, không phải đi vòng hướng cao tốc Hà Nội - Lào Cai qua Lai Châu (đèo Ô Quy Hồ) như những ngày trước đó.

Đoạn đèo Khau Phạ bị sạt lở hôm 1/10 đã thông đường vào đêm 3/10. Ảnh: Công an xã Tú Lệ

Ông Lê Xuân Dương, Trưởng phòng Văn hóa xã Mù Cang Chải, cũng cho biết đường đã thông, trời nắng đẹp từ khoảng 3-4 ngày nay. Tuy nhiên, lượng khách đến Mù Cang Chải tuần này rất vắng do khách lo ngại ảnh hưởng của bão số 10.

Theo hướng dẫn viên bản địa và một số khách du lịch, cuối tuần này ở Mù Cang Chải "chỉ có khoảng vài trăm khách". Đồi Mâm Xôi, Móng Ngựa, những "điểm nóng" mùa vàng chỉ lác đác người. Thu Uyên, một người làm du lịch ở Mù Cang Chải, cho hay toàn bộ khách cuối tuần này của chị đã hủy bao gồm cả dịch vụ lưu trú và di chuyển, chỉ còn vài nhóm đi tự túc và khách nước ngoài.

"Tuần này ít khách lắm vì đường sá khó khăn, mọi người ngại di chuyển. Nếu không vướng bão, Mù Cang Chải có thể đón hàng chục nghìn khách", chị Uyên cho hay.

Một số ít khách có mặt ở Mù Cang Chải cuối tuần đều bày tỏ cảm xúc "tuyệt vời và may mắn". Lê Nhàn, một du khách ở Hà Nội, đã quyết định lên đường sáng sớm 4/10 sau khi có thông tin thông đường. Chị đi từ 4h và đến gần 11h tới nơi.

"Tôi dự định đi từ hai tuần trước nhưng mưa nên hủy. Cuối tuần này thời tiết đẹp nên lên đường ngay'', Nhàn nói và cho biết đoạn sạt lở từ Văn Chấn đến Mù Cang Chải hai bên đường rất khủng khiếp, hoang tàn, nhưng di chuyển tốt.

Cả ngày 4/10 và sáng 5/10, Nhàn cho hay "bao cả ruộng". Ai cũng lo bão, hủy chuyến, mà ngược lại trời nắng chang chang lại vắng, tha hồ chụp ảnh không vướng người. Sáng 5/10, thời tiết rất đẹp, mây bay đỉnh núi, nắng nhẹ.

Thời tiết đẹp và đường thông, Mù Cang Chải vẫn vắng khách Hình ảnh vắng vẻ ở đồi Móng Ngựa chiều ngày 4/10. Video: Lê Nhàn Ngọc Vũ, du khách từ Hà Nội cùng nhóm bạn quyết định lên đường vào chiều 3/10, di chuyển theo hướng cao tốc Nội Bài - Lào Cai qua Lai Châu. Anh cho hay "vừa dũng cảm vừa may mắn" khi quyết định đi chơi giờ chót. Đến nơi anh mới biết đèo Khau Phạ đã thông. Anh dự kiến chuyến về vào chủ nhật sẽ đi theo đường này, nhanh hơn khoảng 3 tiếng. "Ai ở nhà thật đáng tiếc, nhất là phải bỏ tour thì càng tiếc. Đến đúng mùa vàng mà không bị chen chúc hàng trăm người ở mỗi điểm du lịch thực sự quá may mắn. Tôi thoải mái quay chụp mà không vướng ai", anh Ngọc nói. Anh thức dậy lúc 5h đón bình minh và chụp ảnh nhiều tiếng. Trời xanh trong, nắng đẹp không gắt. Đến gần trưa khu vực đồi Mâm Xôi cũng chỉ có nhóm của anh, hầu như không có khách du lịch khác. Từ chiều tối ngày 3/10, nhiều đơn vị du lịch địa phương thông báo mở bán lại các tuyến xe khách, xe limousine, dựa trên thực tế đường đèo Khau Phạ có thể đi lại bình thường. Xe limousine xuất phát từ 5h tại Hà Nội, chiều về từ 13h ở Mù Cang Chải.

Tuy nhiên anh Ngọc cho hay mọi người nên cân nhắc, nếu ngày thứ bảy không lên đến Mù Cang Chải, tốt nhất không nên đi nữa vì đêm chủ nhật có cơn bão mới về. Cần theo dõi thời tiết vì có thể trời mưa, đường sá lại bị ảnh hưởng. "Cuối tuần sau vẫn còn nhiều lúa chín và hy vọng khi đó thời tiết tốt lên". An toàn tính mạng là quan trọng.

Hình ảnh đẹp và vắng vẻ ở đồi Mâm Xôi ngày 4/10. Ảnh: Bùi Văn Hải

Hiện tại, lúa đã chín vàng ở nhiều nơi như đồi Mâm Xôi (lớn và bé), đồi Móng Ngựa, Kim Nọi, Lao Chải. Một số nơi người dân đã gặt như khu Háng Đăng Dê. "Mấy hôm nay trời nắng nên người dân địa phương tranh thủ gặt. Mấy hôm nữa mưa sợ hỏng hết lúa, lại mất mùa", Mùa A Giàng, hướng dẫn viên địa phương, cho hay.

Sang tuần, nhiều nơi người dân sẽ gặt lúa nhưng một số điểm dành cho du lịch vẫn còn lúa vàng đến tuần cuối cùng của tháng 10, khách còn cơ hội ngắm mùa vàng.

Tâm Anh