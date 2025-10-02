Đèo Khau Phạ sạt lở, khách hủy tour ngắm mùa vàng

Nhiều điểm sạt lở liên tục xảy ra trên quốc lộ 32 đoạn qua đèo Khau Phạ khiến giao thông bị chia cắt, nhiều du khách phải hủy lịch ngắm mùa vàng ở Mù Cang Chải.

Điểm sạt lở lớn nhất tại km 269, cuốn theo khoảng 30 m mặt đường, chia cắt giao thông từ Nghĩa Lộ đi Mù Cang Chải và Than Uyên (Lai Châu).

Theo bà Đinh Thu Hường, Phó Chủ tịch xã Tú Lệ, khu vực đèo Khau Phạ có khoảng 30-40 điểm sạt lở, liên tiếp xảy ra từ ngày 29/9. Trong khi lực lượng chức năng huy động máy xúc để san gạt đất đá, nước từ trên cao tiếp tục dội xuống, khiến việc sửa chữa gặp nhiều khó khăn và nguy hiểm. Đến sáng 2/10 tuyến đường vẫn chưa được khắc phục.

Đoạn đường sạt lỡ trên đèo Khau Phạ, sáng 2/10. Ảnh: A Cháy

Giao thông chia cắt khiến nhiều du khách hủy bỏ kế hoạch du lịch. A Cháy, hướng dẫn viên địa phương, cho hay hiện đang là cao điểm khách đến Mù Cang Chải ngắm mùa vàng, nhưng đèo Khau Phạ bị chia cắt khiến anh phải hủy 5 tour trong tuần này.

Bảo Quyên, ở TP HCM, cho biết cùng nhóm bạn lên kế hoạch tham quan ruộng bậc thang mùa lúa chín. Hành trình bắt đầu từ Hoàng Su Phì, sau đó cả nhóm ghé Tú Lệ và dự định đến Mù Cang Chải vào ngày 1/10. Tuy nhiên, do đèo bị chia cắt, họ buộc phải lưu lại Tú Lệ thêm hai ngày để theo dõi thời tiết, có thể phải lỡ hẹn với mùa vàng năm nay.

Lực lượng chức năng đang xử lý, khắc phục sạt lỡ trên đèo Khau Phạ. Ảnh: Toàn Trần

Hiện lực lượng chức năng đang lên phương án nắn dòng chảy dọc mương cạnh đường, sau đó gia cố rọ đá để sớm thông tuyến tạm thời. Khu vực sạt lở đã được căng dây, cấm người dân và du khách qua lại.

Ngoài đèo Khau Phạ một số tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn Lào Cai bị sạt lở nhiều như quốc lộ 32, 279, 37, 4D; tỉnh lộ 151, 162, 172 gây cản trở giao thông cho người dân và du khách.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, mưa lũ đã làm 5 người chết, 5 người mất tích và 10 người khác bị thương; hơn 9.700 ngôi nhà bị ảnh hưởng thiệt hại. Tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh Lào Cai khoảng 2.750 tỷ đồng.

Tuấn Anh