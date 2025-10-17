Mourinho và hiệu ứng tích cực đang lan tỏa tại Benfica

Bồ Đào NhaPhòng thay đồ Benfica ghi nhận sự thay đổi lớn về tinh thần, kỷ luật và cách làm việc kể từ khi HLV Jose Mourinho trở lại nắm quyền.

Benfica chưa thực sự bùng nổ ở năm trận đầu trong nhiệm kỳ thứ hai của Mourinho. Họ thắng hai trận (trước Aves SAD và Gil Vicente), hòa hai trận (với Rio Ave và FC Porto) và thua Chelsea ở Champions League.

Tuy nhiên, bên trong nội bộ đội bóng, bầu không khí vẫn tràn đầy lạc quan và niềm tin rằng công việc của nhà cầm quân 61 tuổi đang bắt đầu cho thấy hiệu quả.

HLV Jose Mourinho trong buổi tập của Benfica ngày 22/9. Ảnh: Benfica

Sự trở lại của Mourinho, tròn 25 năm sau khi ông khởi nghiệp huấn luyện tại Benfica, không chỉ tạo tiếng vang truyền thông quốc tế mà còn mang lại nguồn năng lượng mới cho cầu thủ.

"Được làm việc với Mourinho là một giấc mơ tuổi thơ thành hiện thực. Tôi tin rằng chúng tôi có thể làm nên điều đặc biệt", tiền vệ người Ukraine Heorhii Sudakov, 23 tuổi, nói sau trận thắng Aves SAD hôm 21/9.

Tương tự, tiền đạo trẻ người Na Uy Andreas Schjelderup, 21 tuổi, cũng không giấu phấn khích. Anh nói: "Thật không thể tin nổi. Tôi đã theo dõi ông ấy từ khi còn nhỏ. Giờ được huấn luyện bởi Mourinho là một cơ hội hiếm có. Tôi sẽ học hỏi thật nhiều".

Ngay cả khi Mourinho nhận xét Schjelderup chưa phải cầu thủ đủ sức đá 90 phút, quan hệ giữa hai thầy trò vẫn rất tốt. Cầu thủ này khẳng định: "Làm việc với Mourinho thật sự thú vị. Tôi có mối quan hệ tuyệt vời với ông ấy".

Mourinho phát biểu trong phòng thay đồ Benfica HLV Jose Mourinho truyền lửa bằng bài diễn thuyết mạnh mẽ trong phòng thay đồ Benfica.

Theo báo Bồ Đào Nha A Bola, các cầu thủ Benfica đánh giá cao phương pháp huấn luyện, khả năng truyền đạt và sự gần gũi của Mourinho. Từ việc lên giáo án tập luyện chi tiết đến cách ông tiếp cận từng cầu thủ, tất cả đều khiến nội bộ Benfica tin rằng họ đang đi đúng hướng, dù kết quả chưa phản ánh hết nỗ lực. Mourinho cũng gây ấn tượng khi truyền lửa bằng bài diễn thuyết mạnh mẽ trong phòng thay đồ, trước trận ra mắt Benfica.

"Người Đặc Biệt" cũng cho thấy sự cam kết tuyệt đối với công việc. Ông nhiều lần ở lại trung tâm huấn luyện tại Seixal qua đêm, tham dự các buổi hội thảo chuyên môn như Benfica Health & Performance Congress, và thậm chí theo dõi các trận đấu của đội B để nắm rõ hệ thống đào tạo trẻ.

"Tôi chưa có đủ thời gian để tạo dấu ấn rõ rệt lên lối chơi, nhưng tổ chức và tinh thần toàn đội đang đi đúng hướng", Mourinho nói sau trận hòa Porto 0-0 ngày 5/10. "Những gì chúng tôi thể hiện về mặt tổ chức là tuyệt vời, và đội bóng đang trưởng thành từng ngày".

Mourinho chỉ đạo buổi tập của Benfica Mourinho chỉ đạo một buổi tập của Benfica.

Tại sân Luz, ban lãnh đạo và cầu thủ đều tin rằng Mourinho đang đặt nền móng cho một giai đoạn mới của Benfica - nơi tính kỷ luật, sự tự tin và tinh thần chiến đấu được nâng lên rõ rệt. Dù vẫn còn nhiều việc phải làm, Mourinho đang từng bước khơi dậy bản sắc chiến thắng của đội bóng từng 37 lần vô địch quốc gia.

Sau quãng nghỉ quốc tế, Benfica của Mourinho sẽ liên tiếp làm khách trước Chaves ở vòng ba Cup Bồ Đào Nha hôm nay 17/10 và Newcastle ở lượt ba Champions League ngày 21/10.

Hồng Duy (theo A Bola)