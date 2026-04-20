Mourinho tự phụ sau trận thắng của Benfica

Bồ Đào NhaChiến thắng 2-1 trước Sporting không chỉ giúp Benfica nối dài mạch bất bại tại giải VĐQG, mà còn chứng kiến khoảnh khắc HLV Jose Mourinho thể hiện cái tôi cá nhân.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc trên sân Alvalade tối 18/4, Mourinho đi đến trước máy quay và ăn mừng ngạo nghễ. Ông liên tục dí tay vào tên viết tắt trên áo rồi chỉ vào vùng đầu, như muốn khẳng định vai trò của bản thân trong chiến thắng trên sân của Sporting Lisbon.

HLV Jose Mourinho chỉ tay vào tên viết tắt trên áo sau trận Benfica thắng Sporting 2-1 ở vòng 30 giải VĐQG Bồ Đào Nha ngày 18/4/2026.

Trận này, Benfica mở tỷ số nhờ quả phạt đền của Andreas Schjelderup phút 27, rồi Morita Hidemasa quân bình 1-1 cho Sporting ở phút 72. Đến phút bù thứ ba, cầu thủ vào thay người Rafa Silva xâm nhập vòng cấm rồi sút chéo góc ấn định chiến thắng 2-1 cho Benfica.

Kết quả này giúp thầy trò Mourinho tiếp tục bất bại qua 30 trận tại giải VĐQG Bồ Đào Nha mùa này, với 21 thắng và 9 hòa. Tuy nhiên, họ vẫn thất thế trong cuộc đua vô địch, khi đang xếp thứ hai với 72 điểm, kém Porto đến 7 điểm khi mùa giải còn 4 vòng.

"Đây là trận đấu tuyệt vời. Để có một trận hay, cần ba bên xuất sắc - hai đội bóng và trọng tài", Mourinho nhận xét. "Benfica đã chơi rất tốt, còn Sporting vẫn thể hiện phong cách quen thuộc. Bầu không khí trên sân thật tuyệt vời".

Về cơ hội vô địch, "Người Đặc biệt" thừa nhận Benfica phải phụ thuộc vào kết quả của các đối thủ, đặc biệt là đội đầu bảng Porto. Ở bốn vòng cuối, Benfica lần lượt đấu Moreirense, Famalicao, Braga, Estoril Praia, còn Porto chạm trán Amadora, Alverca, AVS, Santa Clara.

Mourinho ký hợp đồng hai năm với Benfica từ hè 2025, đánh dấu việc trở lại CLB sau 25 năm. Dưới trướng ông, đội bóng này thua 8, hòa 8 và thắng 25 - đạt tỷ lệ 60,98%. Mùa này, Benfica thua Porto 0-1 ở tứ kết Cup Quốc gia, Real ở vòng play-off Champions League và chỉ còn cơ hội cạnh tranh giải VĐQG.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Mourinho có thể là một trong những ứng viên thay thế Alvaro Arbeloa ở Real từ mùa 2026-2027. Đội bóng Hoàng gia nguy cơ trải qua mùa giải trắng tay, khi thua sốc Albacete 2-3 ở vòng 1/8 Cup Nhà vua, bị Bayern loại khỏi tứ kết Champions League và đang đứng thứ hai La Liga, kém Barca đến 9 điểm.

Trước trận thắng Sporting, khi được hỏi về tương lai, Mourinho không đưa ra cam kết rõ ràng. "Liệu tôi có thể đảm bảo sẽ ở Benfica mùa tới? Tôi đã nói về điều này cách đây hai tháng, vài tuần và cả vài ngày trước. Tôi không thể đảm bảo điều gì sẽ xảy ra", HLV 63 tuổi nói, trước khi hỏi ngược lại phóng viên rằng "Anh có chắc mình vẫn làm công việc này không?".

Một phóng viên đến từ đài RTP đáp lại hài hước: "Tôi thì có, vì chẳng ai muốn tôi cả". Câu trả lời làm cả phòng họp báo, trong đó có Mourinho, bật cười.

Hồng Duy (theo Goal, Marca)