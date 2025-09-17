Mourinho sắp dẫn CLB ở Champions League

Bồ Đào NhaBenfica đạt thỏa thuận sơ bộ về việc bổ nhiệm HLV Jose Mourinho, gần ba tuần sau khi ông bị Fenerbahce sa thải.

Benfica thông báo sa thải HLV Bruno Lage tối 16/9, ngay sau trận thua đội khách Qarabag 2-3 ở lượt đầu Champions League. Chủ tịch Rui Costa lập tức tìm người thay thế, và ông nhắm tới Mourinho. Theo báo Bồ Đào Nha A Bola, Mourinho cơ bản đã đồng ý trở lại làm việc, chỉ còn chờ ký kết hợp đồng.

Một khi hợp đồng được ký kết, đây sẽ là màn tái hợp sau 25 năm giữa Mourinho với Benfica. Tháng 9/2000, sau một thời gian dài làm giáo viên thể chất, rồi đảm nhiệm các vai trò HLV đội trẻ, thông ngôn, trợ lý HLV, Mourinho bắt đầu sự nghiệp cầm quân nhà nghề với chính Benfica. Ông được bổ nhiệm từ vòng 4 giải VĐQG Bồ Đào Nha, sau khi Benfica sa thải HLV người Đức Jupp Heynckes. Nhưng đến tháng 12/2000, chỉ sau 9 trận cầm quân, Mourinho chia tay Benfica vì bất đồng với ban lãnh đạo mới của CLB.

Mourinho ngồi trên ghế có biểu tượng Benfica, trong trận Fenerbahce thua Benfica ở lượt về vòng play-off Champions League trên sân Da Luz, thành phố Lisbon, Bồ Đào Nha tối 27/8/2025. Ảnh: Reuters

Trận cuối cùng Mourinho dẫn dắt Fenerbahce cũng là thất bại 0-1 trước Benfica tại Lisbon, ở lượt về vòng play-off tranh suất dự Champions League 2025-2026. Do Fenerbahce không có suất dự Champions League, HLV 62 tuổi bị sa thải. Tuy nhiên, nếu ký hợp đồng với Benfica, ông có thể trở lại dẫn một đội ở Champions League, kể từ mùa giải 2019-2020 với Tottenham.

Trận đấu tiếp theo của Benfica tại Champions League sẽ diễn ra trên sân Stamford Bridge của Chelsea tối 30/9. Khi đó, Mourinho có cơ hội tái ngộ đội bóng ông từng dẫn dắt thời 2004-2007 và 2013-2015, giành tám danh hiệu trong đó có ba Ngoại hạng Anh.

Ngay sau trận đó, Benfica sẽ gặp Porto, cũng là đội bóng cũ của Mourinho. Ông từng giúp Porto vô địch Champions League năm 2004, sau đó mới chuyển sang Chelsea.

Ở lượt cuối vòng bảng Champions League tối 28/1, Benfica cũng sẽ gặp Real Madrid, nơi Mourinho có thể tái ngộ một đội bóng cũ khác.

Benfica thành lập năm 1904, chơi trên sân Da Luz ở thành phố Lisbon. Họ là CLB giàu truyền thống nhất giải vô địch Bồ Đào Nha, với 38 chức vô địch, so với Porto (30) và Sporting (21). Trong hai mùa gần nhất, Benfica chỉ về nhì sau Sporting. Nhưng ở ba trong bốn mùa vừa qua, Benfica đều vượt qua vòng bảng Champions League.

Hoàng An (theo A Bola)