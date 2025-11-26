Mourinho lần đầu thắng ở Champions League sau 6 năm

Hà LanHLV Jose Mourinho cùng Benfica giành ba điểm đầu tiên khi thắng 2-0 trên sân Ajax ở lượt năm vòng bảng Champions League.

Trên sân Johan Cruyff hôm 25/11, Benfica kiểm soát bóng 37%, dứt điểm 10 lần với 3 trúng đích - so với 6 và 3 của Ajax. Chất lượng trong khâu dứt điểm giúp đội bóng của Mourinho rời Hà Lan với ba điểm.

Phút 6, từ tình huống phạt góc, một cầu thủ Benfica đánh đầu chéo góc bị thủ môn Vitezslav Jaros cản phá. Bóng bật ra đúng tầm để Samuel Dahl đá bồi chéo góc uy lực mở tỷ số.

Các cầu thủ Benfica mừng bàn trong trận thắng Ajax 2-0 tại Amsterdam ArenA, Hà Lan ngày 25/11/2025. Ảnh: Abola

Đội khách ấn định chiến thắng ở phút thi đấu chính thức cuối cùng. Trong pha phản công, Leandro Barreiro bật tường với Fredrik Aursnes rồi xâm nhập vòng cấm và dứt điểm tung nóc lưới Ajax.

Chiến thắng 2-0 giúp Benfica giành những điểm số đầu tiên tại Champions League. Đại diện Bồ Đào Nha thua cả 4 lượt đầu, gồm ba trận dưới trướng Mourinho, khi thua Leverkusen 0-1, Chelsea 0-1 và Newcastle 0-3. Ở trận ra quân dưới trướng Bruno Lage, Benfica thua Qarabag 2-3.

Trước khi đến Benfica, lần gần nhất Mourinho dẫn dắt một CLB tại Champions League, không tính vòng loại, là Tottenham mùa 2019-2020. Khi đó, "Gà trống" thắng Olympiacos 4-2 ở lượt áp chót vòng bảng ngày 26/11/2019. Đội bóng của Mourinho toàn thua sau đó, khi thua Bayern 1-3 ở lượt cuối vòng bảng, rồi thua RB Leipzig 0-1, 0-3 qua hai lượt vòng 1/8.

Sau trận, Mourinho thừa nhận Benfica có lúc hỗn loạn, đặc biệt ở 10 phút cuối hiệp một, khi đội bóng gặp khó trong việc giữ nhịp và kiểm soát không gian. Nhưng sang hiệp hai, dù Benfica không tạo ra nhiều pha phản công sắc nét, ông cho rằng Ajax cũng chỉ có đúng một cơ hội đáng chú ý của Davy Klaassen.

"Cảm giác của tôi là, ngay cả nếu đá thêm 150 phút, Ajax cũng không ghi bàn. Chúng tôi rất chắc chắn, tập trung, và toàn đội xứng đáng tận hưởng niềm vui này", Mourinho nói với Sport TV, nhấn mạnh vào sự nỗ lực và gắn kết của các học trò.

HLV Jose Mourinho chỉ đạo trong trận. Ảnh: Abola

Nhà cầm quân 62 tuổi cũng giải thích áp lực mà Benfica phải chịu khi buộc phải thắng. "Một chuyện là chơi để thắng, chuyện khác là phải thắng bằng mọi giá. Áp lực ấy rất khác", Mourinho nói.

"Người Đặc Biệt" thừa nhận Benfica không có nhiều cầu thủ tốc độ để chơi phản công, buộc ông phải điều chỉnh cách chơi. Ông cho biết: "Chúng tôi dùng những gì mình có. Đội đã phòng ngự tuyệt vời. Bàn của Barreiro gần như khép lại trận đấu, nhưng thực ra cảm giác của tôi là thế trận đã nằm trong tay Benfica từ trước đó rồi".

Ngày 29/11, Benfica làm khách của Nacional ở vòng 12 giải VĐQG Bồ Đào Nha. Đội bóng của Mourinho đang đứng thứ ba với 25 điểm, kém đỉnh bảng Porto 6 điểm.

Hồng Duy (theo Abola)