Mourinho thua ba trận liên tiếp ở Champions League

Bồ Đào NhaKể từ khi dẫn dắt Benfica, Jose Mourinho vẫn chưa thể giúp đội nhà giành được điểm nào ở Champions League mùa này.

Trên sân nhà Da Luz tối 5/11, Benfica thua Bayer Leverkusen 0-1. Bàn duy nhất trận đấu được ghi do công tiền đạo Patrik Schick bằng cú đánh đầu ở phút 65, sau sai lầm của hậu vệ chủ nhà Samuel Dahl.

Kết quả này giúp Leverkusen có năm điểm sau bốn lượt trận, trong khi Benfica vẫn trắng tay. Đội bóng của Mourinho đứng áp chót trong 36 đội, chỉ hơn Ajax hiệu số bàn thắng bại.

Trước đó, Benfica lần lượt thua Qarabag 2-3, Chelsea 0-1 và Newcastle 0-3. Họ bổ nhiệm Mourinho sau trận thua Qarabag, nhưng tình hình chưa được cải thiện. Đội bóng Bồ Đào Nha vẫn chìm sâu trong khủng hoảng, đặc biệt là tại đấu trường châu lục, dù từng vào tứ kết mùa 2022-2023.

Jose Mourinho sau trận Benfica thua Leverkusen trên sân Da Luz, thành phố Lisbon, Bồ Đào Nha tối 5/11/2025. Ảnh: Lusa

Sau trận, Mourinho cho rằng đội nhà đã chơi rất hay nhưng thiếu may mắn và dứt điểm kém hiệu quả. "Chúng tôi dứt điểm 21 lần, trong đó bốn hoặc năm cơ hội rất rõ ràng", ông nói thêm. "Một sai lầm nhỏ khiến chúng tôi phải trả giá. Dahl đã chơi tuyệt vời suốt cả trận, nhưng bóng đá là vậy".

Mourinho cũng ám chỉ mối quan hệ không mấy hòa thuận với trọng tài người Italy Simone Sozza. "Tôi biết Sozza không có nhiều thiện cảm với tôi, và thú thật, tôi cũng không có thiện cảm với cậu ấy", HLV 62 tuổi nói. "Tôi không muốn đổ lỗi cho trọng tài, nhưng khi đội kia liên tục câu giờ, phạm lỗi chiến thuật, và không bị trừng phạt, trách nhiệm thuộc về người cầm còi".

Dù vậy, HLV từng vô địch Champions League cùng Porto và Inter khẳng định ông hài lòng với tinh thần thi đấu của học trò. "Tôi rất hạnh phúc với tiến bộ của đội. Hôm nay, chúng tôi xứng đáng thắng. Nếu cứ chơi như thế này, sáu điểm nữa là đủ để chúng tôi trở lại cuộc đua", HLV người Bồ Đào Nha nhận định.

Trên các khán đài, nhiều CĐV Benfica vẫn vỗ tay sau trận thua, như sự ghi nhận cho nỗ lực và lối chơi có phần khởi sắc hơn so với những thất bại trước. Tuy nhiên, Mourinho đang phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn khi đội vẫn chưa ghi bàn nào ở Champions League dưới trướng ông. Tại giải vô địch Bồ Đào Nha, Benfica cũng chỉ đang đứng thứ ba sau Porto và Sporting Lisbon.

Xuân Bình (theo O Jogo)