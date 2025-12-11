Mourinho cùng Benfica thắng Napoli ở Champions League

Tây Ban NhaHLV Jose Mourinho thắng đối đầu Antonio Conte, khi Benfica hạ đội khách Napoli 2-0 ở lượt sáu vòng bảng Champions League.

Trận đấu trên sân Luz diễn ra cân bằng, khi Benfica kiểm soát bóng 41%, dứt điểm 10 lần với 5 cú trúng đích - so với 7 và 2 của Napoli. Nhưng việc chắt chiu cơ hội giúp đội bóng của Mourinho giữ ba điểm ở lại Bồ Đào Nha.

Phút 29, cầu thủ Napoli phá bóng lỗi quả tạt vào vòng cấm, tạo điều kiện để Richard Rios băng vào dứt điểm chéo góc mở tỷ số. Đầu hiệp hai, Richard Rios tiếp tục để lại dấu ấn, khi băng xuống bên cánh phải rồi căng ngang cho Leandro Barreiro đánh gót ngẫu hứng, ấn định chiến thắng 2-0.

HLV Jose Mourinho bắt tay Antonio Conte trước trận Benfica thắng Napoli 2-0 ở lượt sáu vòng bảng Champions League trên sân Luz, Bồ Đào Nha ngày 10/12. Ảnh: Imago

Kết quả này giúp Benfica thắng hai trận liên tiếp ở Champions League. Vòng trước, đại diện Bồ Đào Nha cũng hạ Ajax với tỷ số 2-0, đánh dấu chiến thắng đầu tiên của Mourinho tại Champions League sau 6 năm (không tính vòng loại).

Trận đấu trên sân Luz hôm qua đánh dấu lần đầu tiên Mourinho đấu trí Conte ở Champions League. Trước đó, hai nhà cầm quân này đối đầu 7 lần khi làm việc tại Italy và Anh, với Mourinho thắng 2, hòa 1 và thua 4.

Sau trận, Mourinho cho biết Benfica đã vận hành đúng ý đồ chiến thuật, nhấn mạnh vai trò quyết định của cầu thủ trong việc biến lựa chọn của ban huấn luyện thành thành công trên sân.

"Chúng tôi, các HLV, thường đúng trong đa số quyết định, nhưng chính cầu thủ mới là người khiến những lựa chọn ấy trở nên đúng đắn hoặc trở thành thất bại", nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nói. "Tôi hiểu rõ Conte và cách Napoli vận hành. Đồng thời, tôi cũng ngày càng hiểu rõ các học trò của mình. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ và mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch. Tập thể hôm nay rất thông minh, chiến thắng là công lao của họ".

"Người đặc biệt" cho rằng việc kiểm soát quân số ở tuyến giữa đóng vai trò then chốt trong thế trận trước Napoli. "Vấn đề với Napoli là các tiền vệ của họ thường xuyên dâng lên chiếm khoảng trống của Sudakov, Barreiro hay Aursnes", ông phân tích. "Khi họ dâng cao như vậy, khoảng trống phía sau lộ ra và Ivanovic đã khai thác rất tốt. Các cầu thủ đã làm việc tuyệt vời, nên thật không công bằng khi nói ai xuất sắc hơn ai".

Leandro Barreiro mừng bàn ấn định tỷ số. Ảnh: AFP

Trong khi đó, Conte thừa nhận Napoli bước vào trận đấu với thể trạng kiệt quệ sau chuỗi trận dày đặc, dẫn đến thất bại tại Lisbon. "Chúng tôi không sắc bén ngay từ đầu", ông nói. "Benfica đá hôm thứ Sáu, còn chúng tôi thi đấu vào Chủ nhật sau một loạt trận căng thẳng. Chúng tôi đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi biết sớm muộn gì chúng tôi cũng phải trả giá".

Theo Conte, Napoli không thể duy trì sự chủ động trong pressing và mắc sai lầm từ đầu trận. HLV Italy phân tích: "Chúng tôi muốn áp sát, nhưng pressing không đúng nhịp và để lộ một tình huống nguy hiểm khiến toàn đội bị khựng lại. Napoli bị kéo giãn đội hình và không đủ quyết liệt phía sau hàng tiền vệ. Điều đó có thể hiểu được khi bạn phải thi đấu sáu trận liên tiếp với mật độ ba ngày một lần".

Chiến thắng 2-0 giúp Benfica vươn lên thứ 25 với sáu điểm và nuôi hy vọng đi tiếp. Napoli thì đứng thứ 23 với bảy điểm - vị trí đá hai lượt play-off tranh vé vào vòng 1/8 Champions League.

Hồng Duy