Mourinho bị châm chọc sau thất bại của Benfica

Bồ Đào NhaSau khi thắng Benfica 1-0 ở tứ kết Cup Quốc gia, Porto đăng thông điệp nhằm đáp trả phát biểu trước trận của HLV Jose Mourinho.

Trong buổi họp báo trước trận, Mourinho tuyên bố Porto là đội bóng "dễ phân tích", cho rằng chỉ cần nhìn vào các chỉ số và tỷ lệ thống kê là có thể nắm rõ cách vận hành của đối thủ. Vì thế, ngay sau khi loại Benfica ở tứ kết Cup Quốc gia, Porto phản hồi bằng thông điệp ngắn gọn trên mạng xã hội X: "Dễ phân tích, khó đánh bại", cùng biểu tượng gương mặt nhếch mép, thể hiện thái độ mỉa mai.

Sau ba giờ, bài đăng thu hút hơn 80.000 lượt xem, hơn 4.000 lượt thích, hơn 1.300 lượt dẫn lại và gần 100 bình luận.

Porto đăng thông điệp đáp trả Mourinho trên mạng xã hội X.

Trận đấu tại Dragao tối 14/1 diễn ra căng thẳng và cân bằng. Porto kiểm soát bóng 45%, dứt điểm 12 lần với 6 cú trúng đích - so với 13 và 3 của Benfica. Khác biệt đến ở phút 15, khi Jan Bednarek đánh đầu chéo góc từ quả phạt góc, giúp Porto thắng 1-0.

Sau trận, Mourinho cho rằng Benfica đã thể hiện đúng bản sắc, bất chấp hoàn cảnh bất lợi về nhân sự và điều kiện thi đấu. "Chơi trên sân Dragao luôn rất khó, nhất là trước Porto. Nhưng với cách chúng tôi thi đấu hôm nay, Benfica xứng đáng có một kết quả tốt hơn", ông nói. "Cơ hội bị bỏ lỡ ở phút 90 là minh chứng rõ ràng. Chúng tôi không gặp vấn đề lớn về thế trận, kiểm soát trận đấu tốt dù có nhiều ca vắng mặt và những sự thay đổi bất đắc dĩ".

Theo nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, Benfica không tạo ra quá nhiều cơ hội, nhưng số tình huống nguy hiểm đủ để ghi bàn ở cả hai hiệp. "Chúng tôi không có 10 cơ hội rõ ràng, nhưng những gì có được là đủ để ghi bàn và tạo ra một kết quả hoàn toàn khác", ông tiếc nuối.

"Người Đặc biệt" sau đó dành lời khen ngợi tinh thần thi đấu của các học trò, đặc biệt là Richard Rios, cầu thủ ra sân dù gặp vấn đề về thể lực. "Thái độ của cậu ấy là điều tôi rất trân trọng", ông nhấn mạnh.

HLV Jose Mourinho phản ứng trong trận Benfica thua Porto 0-1 ở tứ kết Cup Quốc gia Bồ Đào Nha ngày 14/1. Ảnh: Abola

Việc bị loại khỏi Cup Quốc gia khiến Benfica nhiều khả năng trải qua mùa giải trắng tay. Trước đó, họ thua Braga 1-3 ở bán kết Cup Liên đoàn, đang đứng thứ ba giải VĐQG và thứ 25 tại Champions League - giải đấu chỉ lấy 16 đội vào giai đoạn knock-out.

Khi được hỏi về tác động cá nhân của thất bại và việc bị loại, Mourinho lập tức hướng sự chú ý tới chặng đường phía trước. "Tôi không hiểu vì sao lại hỏi cá nhân. Tôi ở đây để chiến thắng", ông nói. "Nếu không còn giải đấu để cạnh tranh, vẫn còn những trận phải thắng. Trận gặp Rio Ave vào thứ Bảy là mục tiêu tiếp theo".

HLV 62 tuổi cũng tự tin về việc duy trì động lực cho các học trò trong phần còn lại của mùa giải, bất chấp nguy cơ trắng tay. "Rất dễ để tạo động lực. Đây là Benfica, và là tôi", ông bày tỏ. "Ai khoác áo Benfica cũng phải luôn cống hiến hết mình. Luôn có những mục tiêu cần đạt được. Mục tiêu trước mắt là thắng trận tiếp theo. Với tôi, cả trong tư cách HLV lẫn con người, bỏ cuộc là điều không bao giờ tồn tại".

Hồng Duy (theo Abola)