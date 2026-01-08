Mourinho đổ lỗi cho học trò sau thất bại của Benfica

Bồ Đào NhaHLV Jose Mourinho gọi trận thua Braga 1-3 ở bán kết Cup Liên đoàn tối 7/1 là không thể lý giải và không thể chấp nhận.

Trên sân Magalhaes Pessoa tối 7/1, Benfica tung 21 cú dứt điểm với 9 pha trúng đích - so với 8 và 5 của Braga, nhưng thảm bại. Trong hiệp một, họ nhận hai bàn thua từ Pau Victor và Rodrigo Zalazar. Sang hiệp hai, Vangelis Pavlidis đá phạt đền rút ngắn cách biệt cho Benfica, nhưng hy vọng nhanh chóng vụt tắt khi Gustaf Lagerbielke ghi bàn ấn định chiến thắng cho Braga.

"Xin lỗi Braga và HLV Carlos Vicens, tôi không thể nói họ xứng đáng thắng. Điều tôi có thể nói là Benfica xứng đáng thua", Mourinho nói ở họp báo sau trận. Theo ông, trong 45 phút đầu, Benfica thi đấu ở mọi cấp độ, từ tinh thần, chất lượng kiểm soát bóng cho tới những sai lầm cá nhân khó tin.

HLV Jose Mourinho trên băng ghế huấn luyện trận Benfica thua Braga 1-3 ở bán kết Cup Liên đoàn Bồ Đào Nha ngày 7/1. Ảnh: Sporx

HLV 62 tuổi khẳng định những vấn đề của Benfica không nằm ở chiến thuật, mà chủ yếu đến từ lỗi kỹ thuật và sự sa sút cá nhân. "Với chừng ấy sai lầm, trận đấu trở nên không thể cứu vãn", ông nói, đồng thời cho rằng màn trình diễn như vậy là "không thể chấp nhận trong bất kỳ hoàn cảnh nào".

Sau hiệp một thảm họa, Benfica chơi tốt hơn sau giờ nghỉ, ép Braga lùi sâu và tạo ra nhiều sức ép. Mourinho cho biết ông đã yêu cầu các học trò phải ghi bàn sớm để nuôi hy vọng lội ngược dòng. Tuy nhiên, bàn thua thứ ba từ tình huống cố định đã dập tắt mọi nỗ lực. "Khi đội bóng đang tìm cách lật ngược thế cờ, chúng tôi không được phép mắc những sai lầm phòng ngự kiểu như vậy", ông bức xúc.

Sau trận, Mourinho đã phá lệ khi trực tiếp nói chuyện với các cầu thủ trong phòng thay đồ, thay vì để đến ngày hôm sau. "Người Đặc biệt" thừa nhận đó là một cuộc trao đổi mang tính phê bình, dù được giữ ở mức độ bình tĩnh. "Có những màn trình diễn cá nhân hoàn toàn không thể chấp nhận, dẫn tới một tập thể rất yếu trong hiệp một", Mourinho nói.

Thất bại này tiếp tục gây áp lực lớn lên Mourinho. Ở giải VĐQG, Benfica đứng thứ ba với 39 điểm, kém đỉnh bảng Porto tới 10 điểm. Trận tiếp theo ngày 14/1, họ gặp chính Porto tại tứ kết Cup Quốc gia.

Dù thất vọng với cách rời Cup Liên đoàn, Mourinho vẫn mong các cầu thủ sẽ phản ứng tích cực. "Hy vọng niềm tự hào bị tổn thương và cảm giác tội lỗi sẽ giúp họ chơi một trận đấu nghiêm túc, chắc chắn", ông nói, đồng thời nhắc lại rằng Benfica là đội duy nhất không thua Porto ở lượt đi mùa này.

Mourinho bị loại khỏi Cup Liên đoàn Bồ Đào Nha Diễn biến chính trận Benfica thua Braga 1-3.

Chủ tịch Rui Costa cũng thừa nhận thất bại là điều khó chấp nhận trong một giải đấu mà Benfica đặt mục tiêu vô địch. Ông cho rằng màn trình diễn kém cỏi trong hiệp một đã khiến Benfica phải trả giá.

"Chúng tôi rời giải trong một giải đấu mà chúng tôi muốn vô địch. Những gì diễn ra trong hiệp một là không thể bào chữa", Rui Costa nói. Theo ông, việc toàn đội trở về trung tâm huấn luyện Seixal ngay trong đêm đã được lên kế hoạch từ trước và không mang tính kỷ luật, mà nhằm chuẩn bị cho các trận đấu tiếp theo.

Hồng Duy (theo Abola)