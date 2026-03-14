Mourinho bị cấm chỉ đạo hai trận

Bồ Đào NhaLĐBĐ Bồ Đào Nha ra hai án phạt riêng biệt, khiến HLV Benfica Jose Mourinho bị treo quyền chỉ đạo ở hai trận đấu kế tiếp.

Cuối trận Benfica hòa Porto 2-2 ở vòng 25 giải VĐQG Bồ Đào Nha hôm 8/3, Mourinho nhận thẻ đỏ vì rời khu kỹ thuật và đá một quả bóng về phía khu vực băng ghế dự bị của Porto. "Người đặc biệt" sau đó giải thích ông ăn mừng bàn thắng và chỉ định đá bóng lên khán đài.

Ngoài án phạt một trận do thẻ đỏ, nhà cầm quân người Tây Ban Nha còn bị treo quyền chỉ đạo 11 ngày vì màn tranh cãi với trợ lý HLV Porto, Lucho Gonzalez.

HLV Jose Mourinho phản ứng sau khi Benfica gỡ hòa 2-2 trong trận gặp Porto ở vòng 25 giải VĐQG Bồ Đào Nha trên sân Ánh sáng, Lisbon, Bồ Đào Nha ngày 8/3/2026. Ảnh: chụp màn hình

Án cấm một trận sẽ khiến Mourinho không được chỉ đạo trực tiếp Benfica trận gặp Arouca ở vòng 26 giải VĐQG Bồ Đào Nha tối 14/3. HLV 63 tuổi cũng không dự họp báo trước trận này.

Lệnh đình chỉ 11 ngày đồng nghĩa Mourinho tiếp tục không thể chỉ đạo Benfica ở trận tiếp theo gặp Vitoria ngày 21/3. Truyền thông Bồ Đào Nha cho biết hai án phạt này không được tính chồng thời gian.

Benfica thông báo sẽ kháng cáo, cho rằng án phạt dành cho Mourinho là "không công bằng và thiếu cơ sở".

Mourinho nhận thẻ đỏ Tình huống dẫn đến thẻ đỏ của Mourinho.

Theo hội đồng kỷ luật, căng thẳng giữa Mourinho và Gonzalez bắt đầu khi HLV Benfica làm cử chỉ ghép ngón cái với ngón trỏ và liên tục nói "anh thật nhỏ bé". Gonzalez sau đó đáp trả bằng cách gọi Mourinho - người từng giúp Porto vô địch Champions League năm 2004 - là "kẻ phản bội".

Không chỉ Mourinho, trợ lý của Porto Gonzalez cũng nhận án phạt cấm chỉ đạo một trận kèm theo đình chỉ tám ngày.

Hè 2025, Mourinho ký hợp đồng 2 năm với Benfica, trở lại CLB sau 25 năm. Dưới trướng nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, Benfica thua 8, hòa 7 và thắng 21 - đạt tỷ lệ 58,33%. Mùa này, Benfica thua Porto 0-1 ở tứ kết Cup Quốc gia, thua Real ở vòng play-off Champions League và đang đứng thứ ba giải VĐQG, kém đỉnh bảng bảy điểm.

Hồng Duy (theo ESPN)