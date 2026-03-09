Mourinho tố bị gọi là 'kẻ phản bội' 50 lần

Bồ Đào NhaHLV Jose Mourinho bức xúc khi trợ lý HLV Porto, Lucho Gonzalez, liên tục gọi ông là "kẻ phản bội" trong đường hầm sân vận động, sau trận Benfica hòa Porto 2-2 ở vòng 25 giải VĐQG Bồ Đào Nha.

"Người trên băng ghế Porto, cũng bị truất quyền chỉ đạo, đã gọi tôi là kẻ phản bội tới 50 lần trong đường hầm", Mourinho nói sau trận. "Tôi muốn anh ta giải thích: phản bội điều gì?".

HLV Jose Mourinho phản ứng với trọng tài trong trận Benfica hòa Porto 2-2 ở vòng 25 giải VĐQG Bồ Đào Nha trên sân Ánh sáng, Lisbon, Bồ Đào Nha ngày 8/3/2026. Ảnh: Foot Mercato

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nhấn mạnh đã cống hiến hết mình cho Porto trước khi chuyển sang các CLB khác. Khi dẫn dắt Porto giai đoạn 2002-2004, Mourinho giành hai chức vô địch Bồ Đào Nha, một Cup Quốc gia, một Champions League và một UEFA Cup.

Sau đó, "Người Đặc biệt" dẫn dắt nhiều CLB lớn ở châu Âu như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Man Utd, Tottenham, AS Roma, Fenerbahce rồi ký hợp đồng với Benfica - "kình địch" của Porto ở Bồ Đào Nha.

"Tôi đã dành trọn tâm huyết cho Porto. Sau đó tôi đến Chelsea, Inter, Real, Fenerbahce và cống hiến hết mình. Đó là sự chuyên nghiệp", Mourinho nói thêm. "CĐV có thể chửi bới, đó là bóng đá. Nhưng một đồng nghiệp gọi tôi là kẻ phản bội thì khác. Phản bội điều gì? Phản bội vì tôi đang cống hiến cho Benfica sao?".

Mourinho cho rằng Lucho lặp lại lời xúc phạm nhiều lần. "Không chỉ một lần, mà 20 hoặc 30 lần", ông tiếp tục. "Khi hắn ta sang Marseille thi đấu, vậy anh ta có phải là kẻ phản bội không? Hắn ta có thể chửi tôi theo cách khác, tôi còn dễ chấp nhận hơn. Nhưng điều đó động chạm đến sự chuyên nghiệp, thứ mà tôi rất coi trọng".

Mourinho nhận thẻ đỏ Tình huống dẫn đến thẻ đỏ của Mourinho.

Tại sân Ánh sáng hôm 8/3, Porto dẫn 2-0 nhờ các bàn của Victor Froholdt và Oskar Pietuszewski trong hiệp một. Sang hiệp hai, Benfica ghi liền hai bàn nhờ công Andreas Schjelderup và Leandro Barreiro để giữ lại một điểm.

Nhưng tâm điểm trận đấu là việc Mourinho nhận thẻ đỏ ở cuối trận, khi trọng tài cho rằng ông đá bóng về phía khu kỹ thuật của Porto.

"Trọng tài nói tôi bị truất quyền vì đá bóng về phía băng ghế Porto, điều đó hoàn toàn sai", HLV 63 tuổi phân trần. "Ở sân Ánh sáng, nhiều lần sau khi đội ghi bàn, tôi đá bóng lên khán đài như một cách ăn mừng và tặng bóng cho CĐV may mắn. Tôi biết kỹ thuật của mình không tốt lắm, nhưng quả bóng đó hướng lên khán đài".

Kết quả 2-2 giúp Benfica duy trì mạch bất bại tại giải VĐQG Bồ Đào Nha mùa này với 17 thắng và 8 hòa. Nhưng thầy trò Mourinho chỉ đang đứng thứ ba với 59 điểm, kém Sporting ba điểm và Porto 7 điểm. Vòng tiếp theo, Benfica sẽ làm khách của Arouca - CLB đang đứng thứ 11.

Hồng Duy (theo Daily Mail, Abola)