Mourinho: 'Arbeloa bảo tôi cứ ăn mừng thoải mái trước Real'

Bồ Đào NhaJose Mourinho ăn mừng phấn khích sau bàn ấn định 4-2 của Benfica trước đội bóng cũ Real Madrid, trước khi nhận được thông điệp thông cảm từ học trò cũ Alvaro Arbeloa.

Thắng lợi 4-2 nhờ pha lập công không tưởng của thủ thành Anatoliy Trubin ở phút 90+8 đưa Benfica vào vòng play-off, nhưng đồng thời đá văng Real khỏi top 8 vòng bảng Champions League.

Sau tiếng cõi mãn cuộc, ống kính máy quay đã vây quanh Mourinho và Arbeloa để ghi lại cái ôm tạm biệt giữa hai thầy trò. Nhà cầm quân 63 tuổi thì thầm điều gì đó vào tai người bây giờ là đồng nghiệp.

"Tôi đã ăn mừng hơi quá và xin lỗi Arbeloa vì cách mình ăn mừng bàn thắng thứ tư", HLV người Bồ Đào Nha tiết lộ sau trận đấu trên sân Da Luz. "Nhưng Arbeloa là một người đàn ông đích thực của bóng đá, cậu ấy hiểu rằng trong thời khắc đó, tôi sẽ quên hết mọi thứ, quên cả việc học trò cũ của mình đang ở băng ghế huấn luyện đối diện. Cậu ấy bảo tôi rằng đừng quá bận tâm, cứ tận hưởng thoải mái đi".

Mourinho và Abeloa bắt tay, ôm hôn trước trận đấu trên sân Da Luz ngày 28/1/2026. Ảnh: Reuters

Trước đó, khi cầu trường sân Da Luz như muốn nổ tung sau cú đánh đầu thành bàn của thủ thành Ukraine, Mourinho không thể kìm được cảm xúc: tung nắm đấm vào không trung hướng lên khán đài, ăn mừng cuồng nhiệt gần khu vực kỹ thuật đội bóng cũ Real, và sau đó lao ra sân ôm lấy một cậu bé nhặt bóng.

Dù đã nếm trải vô vàn những thời khắc giàu cảm xúc của sự nghiệp cầm quân đã kéo dài gần ba thập kỷ, Mourinho vẫn phải "khuất phục" trước cái kết điên rồ giữa Benfica và Real. "Khi tôi thay người lúc tỷ số 3-2, mục đích là để bảo toàn kết quả", Mourinho nói về những phút cuối trận. "Nhưng chỉ vài giây sau, trợ lý bảo tôi rằng thế là chưa đủ để giành quyền dự play-off. Thế là chúng tôi gặp may với một tình huống cố định. Trubin với chiều cao 2 mét đã ghi một bàn thắng lịch sử!".

"Tôi đã nếm trải đủ cảm giác thắng thua ở phút bù giờ trong sự nghiệp rồi", cựu HLV Real nói thêm. "Nhưng trong hoàn cảnh bạn đang dẫn trước, cứ ngỡ đã an toàn rồi bất chợt nhận ra mình vẫn đang đứng trước vực thẳm... bạn buộc phải thay đổi và mạo hiểm. Nếu quả bóng đó không vào lưới, tỷ số có thể là 3-3 vì Real phản công và chúng tôi đã bị loại".

Suốt ba bàn thắng Benfica ghi được trước đó, những hình ảnh được phát trên truyền hình không cho thấy động thái ăn mừng của Mourinho. Vị HLV từng dẫn dắt Real từ 2010 đến 2013 luôn tỏ ra trầm ngâm, lạnh lùng trên ghế chỉ đạo.

Thậm chí, ông còn "ủy quyền" cho các trợ lý phàn nàn với trọng tài về những quyết định bản thân cho rằng không có lợi cho đội bóng của mình. Nhưng đôi khi, bản tính nóng nảy vẫn trỗi dậy. Lúc VAR hủy bỏ quả phạt đền đầu tiên của Benfica ở phút 17, các trợ lý đã phải vất vả ngăn cản HLV sinh năm 1963 lao vào sân "ăn thua đủ".

Mourinho: 'Arbeloa bảo tôi cứ ăn mừng thoải mái trước Real đi'

Khi học trò Pavlidis nâng tỷ số lên 2-1 từ chấm phạt đền cuối hiệp một, Mourinho lao thẳng ra đường biên, giận dữ chỉ tay vào đồng hồ yêu cầu trọng tài thổi còi kết thúc hiệp đấu ngay lập tức. Sau đó, ông mất hút trong đường hầm ngay cả trước khi tiếng còi thực sự vang lên.

Benfica đã giành chiến thắng xứng đáng, nhưng lá thăm ở vòng playoff với phân nhánh định sẵn có thể sẽ một lần nữa đưa Mourinho gặp lại Real, hoặc đối đầu Inter Milan – cũng là đội bóng ông từng dẫn dắt.

"Đối với Benfica, thắng được Real là một thành công vang dội", Mourinho cho biết. "Đã từ rất lâu rồi, kể từ thời kỳ hoàng kim khi đôi bên chạm trán ở những trận chung kết Champions League, họ mới tái đấu. Kết quả này thật tuyệt vời cho vị thế của đội bóng. Còn vòng tới à? Lại là Real hoặc Inter thôi".

Khi được hỏi thích chọn đối thủ nào hơn ở vòng playoff, Mourinho mỉm cười. "Tôi không thể chọn được. Tôi thích tới Madrid và cũng thích cả Milan. Thăm lại những người bạn cũ lúc nào cũng vui. Real và Inter đều là ứng viên vô địch, còn chúng tôi chỉ là kẻ thách thức có thể tạo nên bất ngờ. Chúng tôi có thể thua Chelsea, thua Juventus, nhưng chúng tôi luôn chiến đấu", ông khẳng định.

Hà Phương tổng hợp