Môtô thể thao điện của VinFast gây chú ý

Nhiều người dùng đánh giá cao thiết kế các dòng xe mới của VinFast, ấn tượng với hình ảnh bốn mẫu môtô thể thao thuần điện dự kiến ra mắt năm 2027.

Trên các hội nhóm mạng xã hội, nhiều người dùng cho rằng việc VinFast công bố hàng loạt mẫu xe mới cho thấy xe điện không chỉ gói gọn trong nhu cầu đi lại cơ bản, mà hướng đến từng nhóm người dùng riêng biệt, có phong cách và trải nghiệm riêng.

Đặc biệt ở phân khúc Thể thao, hãng Việt Nam công bố 4 mẫu xe cùng lúc, thiết kế mang đặc trưng dòng môtô phân khối lớn, đồng thời có mức công suất cao nhất so với phân khúc Cao cấp và Phổ thông. Hai mẫu naked-bike có tên gọi Subab và Surad, thiết kế tay lái cao và yên xe thoải mái, hướng đến nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Mẫu cruiser Sudub có thiết kế phóng khoáng đặc trưng, tối ưu trải nghiệm lái trên đường trường. Mẫu supersport Sulad mang thiết kế đậm tính khí động học, tối ưu tốc độ cho người dùng ưa dáng vẻ thể thao.

Chia sẻ hình ảnh cả 4 dòng xe thuộc phân khúc Thể thao, anh Nguyễn Tú Nam (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), một người chơi môtô phân khối lớn lâu năm cho biết, trước đây anh không để ý đến xe máy điện, bởi các dòng xe này chỉ phục vụ nhu cầu đi lại cơ bản, thiết kế hay công suất không đáp ứng những người yêu môtô. "Bốn mẫu xe thể thao mới của VinFast đã mang đến góc nhìn khác lạ, đặc biệt với những người yêu môtô thể thao. Các thành viên trong CLB môtô chúng tôi đều chờ đến ngày hãng công bố xe thương mại, sẽ đến tận nơi và lái thử", anh Nam nói.

Nhận định về dải sản phẩm mới của VinFast, anh cho rằng Surad có thiết kế gọn gàng, dễ lái, phù hợp các bạn trẻ mới làm quen với dòng xe thể thao, trong khi ba mẫu xe còn lại có thiết kế bắt mắt, đậm chất tương lai, sẽ thu hút những người đam mê môtô.

Mẫu xe gây chú ý trên các nền tảng mạng xã hội là VinFast Sudub, có thiết kế mang phong cách cruiser cổ điển, pha lẫn thiết kế tương lai của các dòng xe thuần điện. Xe gây ấn tượng bởi tổng thể tối giản nhưng đậm chất "cơ bắp", thể hiện qua khối động cơ đặt giữa và bộ lốp kích thước lớn. Trong khi đó, mẫu supersport Sulad có thiết kế tương đồng Sudub, nhưng tối ưu tính khí động học, hướng đến những tín đồ tốc độ, thiết kế đề cao tính thẩm mỹ. Còn mẫu Subab mang phong cách naked-bike, phù hợp di chuyển hàng ngày hoặc những chuyến dã ngoại.

Có nhiều năm kinh nghiệm với các dòng xe phân khối lớn, anh Trần Quang Vinh (phường Sài Gòn, TP HCM), chủ một showroom mua bán môtô cho biết, cách VinFast thiết lập dải sản phẩm trong dòng Thể thao cho thấy hãng đã có những nghiên cứu rất kỹ về dòng xe này, cũng như thị hiếu của người dùng.

"Sudub, Sulad và Subab có thiết kế khá tương đồng, nhất quán ngôn ngữ thiết kế, lần lượt thuộc ba phân khúc cruiser, sportbike và naked-bike. Đây là cách nhiều hãng xe lớn trên thế giới áp dụng nhằm tối ưu dải sản phẩm, đồng thời thể hiện trọn vẹn phong cách mà họ muốn hướng đến", anh Quang Vinh cho biết, đồng thời dự đoán cả ba mẫu trên sẽ trang bị cùng loại động cơ, nhưng khác biệt ở mức công suất.

VinFast chưa công bố chi tiết mức công suất của từng dòng xe này, nhưng hứa hẹn trang bị động cơ điện công suất tối đa tới 50.000 W, tương đương các mẫu môtô xăng dung tích 600 cc, tốc độ tối đa có thể đạt 130 km/h. Bộ pin dự kiến được thiết kế đặc biệt nhằm tối ưu nhu cầu di chuyển và khả năng tăng tốc.

Chia sẻ trong bài viết trên VnExpress, nhiều độc giả đánh giá cao thiết kế các mẫu xe mới của VinFast, cho rằng đây là một trong những điểm mạnh của hãng xe Việt Nam. Độc giả Bình Trần chia sẻ: "Thiết kế xe VinFast những năm gần đây tiến bộ rõ rệt, không thua kém các hãng lâu đời trong mảng môtô, xe máy". Độc giả Văn Tiến Quân kỳ vọng: "Các mẫu môtô VinFast nếu có thể sạc pin tại trụ dành cho ôtô sẽ rất thuận tiện cho các chủ xe khi đi đường dài, đặc biệt các chuyến môtô xuyên Việt".

Đại diện hãng cho biết, việc quy hoạch lại dải sản phẩm nhằm tạo lợi thế riêng biệt, tái định nghĩa thị trường xe máy điện trong nước, bao gồm các dòng xe cá tính, mang đến niềm đam mê cho chủ sở hữu.

Kết thúc năm 2025, doanh số xe máy điện VinFast ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc, đạt 473% so với 2024, đứng đầu thị trường trong nước. Báo cáo từ VinFast cho thấy, hãng này bán 406.453 chiếc trong 2025, tương đương mỗi ngày, có khoảng 1.115 xe máy điện VinFast đến tay người Việt.

Đầu năm nay, VinFast đã ra mắt thêm 4 mẫu xe máy điện mới, gồm 3 dòng đổi pin đầu tiên là Evo, Feliz II và Viper, cùng mẫu xe tích hợp bàn đạp dành cho học sinh Amio. Hiện, hãng này đã hoàn thành hệ thống 4.500 trạm đổi pin đầu tiên, dự kiến đạt 45.000 tủ đổi pin ngay trong quý đầu năm.

Hiện, VinFast dự kiến sẽ chính thức ra mắt dòng xe Thể thao vào quý 2/2027, trong khi dòng Cao cấp là quý 4 năm nay.

Quang Anh