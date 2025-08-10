Một tờ giấy viết tay từ lâu, có đủ 'mạnh' để đi đòi đất?

Sau khi mẹ tôi mất, tôi bỗng bị hàng xóm sang đòi mảnh sân trước nhà, chìa tờ giấy viết tay bảo 20 năm trước vì nể tình đã cho mẹ mượn làm lối đi, nay đòi lại.

Gia đình tôi sinh sống ổn định tại một ngôi nhà ở quê hơn 30 năm nay. Mảnh đất này do ông bà nội tôi để lại, đã có sổ đỏ đứng tên mẹ.

Trước sân là khoảng đất lát gạch, rộng chừng 15 m2, từ lâu nay làm nơi để xe, trồng cây cảnh và phơi đồ. Không ai trong xóm có ý kiến gì.

Tuy nhiên, sau khi mẹ tôi mất đầu năm nay và tôi làm thủ tục khai nhận di sản thì một người hàng xóm bất ngờ đến "đòi lại" phần sân trước, nói đó là đất nhà họ, từ xưa đã "cho mẹ tôi mượn tạm" để tiện đi lại. Họ không có giấy tờ gì nhưng lại đưa ra một mảnh giấy viết tay, có chữ ký mẹ tôi và có người làm chứng, ghi nhận sự việc. Họ đòi tôi phải tháo bỏ hàng rào và trả lại đất.

Phần sân này không có trong sổ đỏ, nhưng chúng tôi đã sử dụng liên tục, công khai, không tranh chấp từ hơn ba thập kỷ.

Tôi muốn hỏi, trong trường hợp này, liệu tôi có quyền giữ phần đất đang sử dụng ổn định không? Việc họ "đòi lại" sau hàng chục năm có giá trị pháp lý không? Nếu họ khởi kiện, tôi cần làm gì để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình?

Nếu trường hợp mảnh giấy viết tay kia là mẹ tôi viết thật, và người làm chứng kia xác nhận sự việc thì tôi có phải trả lại 15 m2 đất này không?

Độc giả Đức Công

>>Luật sư Nguyễn Thị Phương Hoa tư vấn