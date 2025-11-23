Một tỉnh ở Canada tăng gấp 3 mức chứng minh tài chính du học

CanadaDu học sinh tới Québec phải chứng minh tài chính lên đến hơn 24.600 CAD, gấp hơn ba lần hiện nay, kể từ 1/1/2026.

Cơ quan Di trú Québec ngày 21/11 thông báo sẽ tăng mức chứng minh tài chính đối với các hồ sơ xin cấp mới hoặc gia hạn giấy phép du học.

Nhóm sinh viên quốc tế dưới 18 tuổi đi một mình chịu ảnh hưởng lớn nhất. Yêu cầu tài chính với nhóm này tăng hơn gấp ba lần, từ khoảng 7.700 CAD (144 triệu đồng) lên hơn 24.600 CAD (460 triệu đồng). Đây cũng là mức mới với sinh viên từ 18 tuổi đi một mình trở lên, tăng từ mức 15.500 CAD.

Nếu du học sinh đưa theo người thân (vợ/chồng, con cái), mức tài chính tối thiểu cần chứng minh tăng tùy từng trường hợp. Cụ thể:

Số người trong hồ sơ xin cấp hoặc gia hạn visa (bao gồm người nộp đơn chính) Yêu cầu hiện nay Yêu cầu mới từ 2026 Quy đổi mức mới sang tiền Việt (đồng) Một người dưới 18 tuổi 7.756 CAD 24.617 CAD Khoảng 460 triệu Một người từ 18 tuổi trở lên 15.508 CAD 24.617 CAD Khoảng 460 triệu Hai người từ 18 tuổi trở lên 22.745 CAD 34.814 CAD Khoảng 650 triệu Hai người từ 18 tuổi trở lên và một người dưới 18 tuổi 25.479 CAD 42.638 CAD Khoảng 800 triệu Hai người từ 18 tuổi trở lên và hai người dưới 18 tuổi 27.499 CAD 49.234 CAD Khoảng 920 triệu

Sự điều chỉnh này là do Québec có thỏa thuận đặc biệt với Chính phủ Canada, nên được tự đặt ra các yêu cầu tài chính riêng biệt cho người tạm trú (lao động và sinh viên).

Động thái này nhằm đảm bảo sinh viên quốc tế có đủ khả năng chi trả cho cuộc sống tại Québec, song dự kiến sẽ tác động mạnh mẽ đến kế hoạch tài chính của du học sinh tương lai.

Với mức tăng mới, yêu cầu chứng minh quỹ của Québec sẽ vượt quá quy định mà Cơ quan Di trú, người tị nạn và quốc tịch Canada (IRCC) áp dụng cho các tỉnh bang còn lại.

Tính tới tháng 10 năm ngoái, Québec có khoảng 130.000 du học sinh, xếp thứ ba tại Canada. Đây là nơi đặt trụ sở của nhiều đại học hàng đầu nước này như McGill, Montréal, Concordia,...

Theo báo cáo Open Doors của Viện Giáo dục quốc tế Mỹ (IIE), Canada hiện đông du học sinh thứ hai thế giới, với khoảng 800.000 người trong năm học 2024-2025.

Khuôn viên Đại học Montréal, Canada. Ảnh: Universite de Montréal Fanpage

Khánh Linh