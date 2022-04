Một tiệm vàng trốn thuế 90 tỷ đồng

Tiệm vàng Phước Nguyên kê khai doanh thu với cơ quan thuế thiếu hơn 6.000 tỷ đồng, ước tính trốn thuế 90 tỷ đồng trong 6 năm.

Thông tin này vừa được Bộ Tài chính cho biết. Tiệm vàng Phước Nguyên do ông Nguyễn Thanh Bình làm đại diện pháp luật, không có giấy phép hoạt động kinh doanh ngoại tệ.

Theo tài liệu điều tra của công an tỉnh An Giang, từ 2015 đến 2020, doanh nghiệp này bán vàng và ngoại tệ không đúng quy định pháp luật với doanh thu trên 6.332 tỷ đồng qua giao dịch chuyển tiền ngân hàng.

Trong khi đó, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bán vàng mà tiệm vàng Phước Nguyên kê khai với Chi cục Thuế TP Long Xuyên từ 2015 đến 2020 chưa đến 340 tỷ đồng. Chênh lệch doanh thu bán vàng giữa thực tế và kê khai của tiệm vàng này là trên 6.000 tỷ đồng trong 6 năm.

Bộ Tài chính dẫn kết quả điều tra của cơ quan cảnh sát cho biết, ông Bình đã thuê một số người làm công và vợ là bà Nguyễn Thị Mỹ Dung đứng tên chủ tài khoản tại ngân hàng nhưng không khai báo với cơ quan thuế. Khi có giao dịch mua bán vàng, người mua chuyển tiền vào tài khoản này để thanh toán tiền nhằm mục đích giấu doanh thu để trốn thuế.

Theo thống kê, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra dao động khoảng 1% đến 2% trên doanh thu bán, số tiền trốn thuế ước tính 90 tỷ đồng. Bộ Tài chính cho biết, hiện cơ quan thuế vẫn đang phối hợp với cảnh sát điều tra, đồng thời chỉ đạo các cơ quan thuế tăng cường kiểm tra giám sát các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý.

Trước đó, đầu tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bổ sung vụ án trốn thuế tại doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên do Nguyễn Thanh Bình, 57 tuổi, làm đại diện theo pháp luật. Theo cơ quan điều tra, tiệm vàng này có dấu hiệu trốn thuế vì không xuất hoá đơn, kê khai nộp thuế với giao dịch trị giá hàng nghìn tỷ.

Động thái này được đưa ra sau gần hai tháng nhà chức trách mở rộng điều tra đường dây mua bán vàng nhập lậu từ Campuchia, do Bình và đồng phạm thực hiện.

