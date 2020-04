Một tháng nằm chờ bay của hàng không Việt

Từ 19/3 đến 18/4 - giai đoạn Việt Nam ngừng bay quốc tế và giãn cách xã hội, tần suất khai thác của các hãng thấp kỷ lục.

Số liệu thống kê của Cục Hàng không Việt Nam cho thấy, hoạt động khai thác giai đoạn 19/3 đến 18/4 của các hãng bị ảnh hưởng nặng nề. Hơn một tháng qua, tổng lượng khai thác của các hãng chỉ đạt 4.964 chuyến, giảm 81,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hàng loạt máy bay nằm chờ tại Tân Sơn Nhất trong những ngày cách ly xã hội. Ảnh: Như Quỳnh.

Vietjet khai thác nhiều chuyến bay nhất với 1.833 chuyến, nhưng vẫn giảm 83,6% so với cùng kỳ. Vietnam Airlines cũng mất gần 85% số chuyến bay so với quý I năm ngoái. Còn với Bamboo Airways khai thác 1.506 chuyến, giảm 54% so với tháng trước.

Trong các hãng hàng không (trừ Vasco), Jetstar Pacific có tần suất khai thác thấp nhất, chỉ 79 chuyến, tương đương khoảng hai chuyến một ngày, giảm 97,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cùng với Jetstar Pacific, công ty con của Vietnam Airlines là VASCO, chuyên bay chặng ngắn bằng ATR72 cũng chỉ khai thác 24 chuyến, giảm 98%. Trong đó, khá nhiều chặng bay trọng điểm bị tạm ngưng vì dịch bệnh.

* So sánh với tháng trước do mới khai thác

Lượng khai thác giảm đột biến là do các hãng dừng bay quốc tế và giảm bay trong nước theo yêu cầu để phòng chống Covid-19. Có giai đoạn, gần 200 tàu bay phải "nằm im" nửa tháng để chờ bay.

Theo ước tính của Cục Hàng không, doanh thu các hãng trong nước ước giảm 25.000 tỷ đồng trong năm 2020. Tuy nhiên, mới đây nhiều hãng cho biết, con số thiệt hại có thể còn cao hơn. Báo cáo gửi Chính phủ của Bộ Giao thông Vận Tải mới đây cũng dự báo, tổng thị trường năm 2020 chỉ đón khoảng 43 triệu khách, nguy cơ giảm 46% so với năm 2019.

Trong số các hãng, Jetstar Pacific có số lượng khai thác thấp kỷ lục, tính ra chỉ 2 chuyến một ngày. Hiện, tần suất khai thác của hãng này ngay cả sau giãn cách xã hội 23/4 cũng khá dè chừng. Một số chuyến bay giữa Hà Nội – TP HCM của Jetstar Pacific đang được liên doanh với Vietnam Airlines. Khách trên các chuyến bay này đang được hưởng dịch vụ như bay với Vietnam Airlines và được sử dụng cả tàu bay của hãng này.

Với tần suất khai thác thấp do dịch bệnh, việc Jetstar Pacific đang trong quá trình tái cơ cấu sau 13 năm hợp tác giữa Vietnam Airlines và Tập đoàn Qantas của Australia cũng là yếu tố khiến lượng khai thác của hãng liên tục giảm.

Theo kế hoạch trong nửa đầu năm nay, Vietnam Airlines sẽ tiếp nhận việc chuyển giao toàn bộ 30% cổ phần của Qantas tại Jetstar Pacifc và hãng này rút khỏi thị trường Việt Nam. Hai hãng này đang trong vòng đàm phám và vẫn chưa đi đến kế quả cuối cùng.

Thi Hà