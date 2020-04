Ngành hàng không diễn biến xấu hơn dự báo

Bộ Giao thông Vận tải dự báo hàng không năm nay đón trên 40 triệu khách, giảm hơn 20 triệu khách so với dự báo trước đó.

Báo cáo Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải đánh giá ngành hàng không đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch bệnh. Từ 1/4 đến nay, các hãng gần như dừng khai thác toàn bộ đường bay quốc tế và nội địa do thực hiện giãn cách xã hội. Lượng hành khách vận chuyển chỉ bằng 1-2% so với trước khi có dịch.

Cuối tháng 2, sau khi dịch bệnh bùng phát tại Vũ Hán (Trung Quốc), Bộ Giao thông Vận tải đã đưa ra hai kịch bản, nếu dịch bệnh được kiểm soát trước tháng 4, tổng lượng khách của thị trường sẽ đạt 67 triệu khách, giảm 15% so với năm 2019. Trường hợp xấu hơn, quý II mới kiểm soát được dịch bệnh, tổng thị trường chỉ đạt 61,2 triệu khách, giảm 22,6 % so với năm 2019.

Tuy nhiên, thực tế tháng 4, sản lượng hành khách thông qua các cảng hàng không chỉ là 188.000 người, trong đó khách quốc tế là 21.000, giảm 99% so với cùng kỳ năm ngoái. Vận tải hàng hóa đạt 64.000 tấn, giảm 93% so với cùng kỳ.

Trước tình hình đó, Bộ Giao thông Vận tải đánh giá ngành hàng không đang diễn ra theo tình huống xấu với hơn các kịch bản đã dự báo, với tổng thị trường năm 2020 chỉ đạt khoảng 43 triệu khách, giảm 46% so với năm 2019 và phải đến cuối năm 2020 thị trường hàng không mới có thể khôi phục.

Quầy làm thủ tục vắng vẻ ở sân bay Tân Sơn Nhất trong thời gian giãn cách xã hội. Ảnh: Quỳnh Trần.

Trong các doanh nghiệp có vốn nhà nước, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, doanh thu hợp nhất giảm khoảng 26% trong quý I. Sản lượng điều hành bay và doanh thu của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam giảm khoảng 60%.

Ngoài hàng không, Bộ Giao thông Vận tải cũng ghi nhận doanh thu và sản lượng vận tải đường bộ giảm 40-80% so với cùng kỳ 2019. Từ tháng 4, hoạt động vận tải hành khách gần như dừng toàn bộ, vận tải hàng hóa giảm trên 40% so với cùng kỳ.

Đối với hàng hải, sản lượng hàng hóa thông qua cảng không bị tác động nhiều, song tốc độ tăng chậm. Lượng tàu khách và hành khách qua cảng giảm mạnh, đặc biệt là tàu khách du lịch quốc tế đến cảng trong tháng 3 chỉ có 2 tàu, giảm gần như 100%.

Trước tình hình đó, Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước cho vay hỗ trợ lãi suất; giãn, lùi thời gian trả lãi, nợ gốc cho doanh nghiệp ngành giao thông bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Đồng thời, Bộ kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét cho phép doanh nghiệp được giãn thời gian đóng các loại thuế, phí như thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thuế thuê đất, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội, y tế.

Anh Duy