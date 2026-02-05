Một số đoạn cao tốc Bắc Nam có thể khai thác trước Tết

Một loạt đoạn tuyến cao tốc Bắc Nam phía Nam Trung Bộ được yêu cầu sớm đưa vào vận hành nhằm phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân dịp Tết Nguyên đán.

Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng) đề nghị các chủ đầu tư và nhà thầu khẩn trương hoàn thiện hạng mục còn lại và các thủ tục liên quan để tổ chức khai thác các đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong và dự án thành phần 2 Biên Hòa - Vũng Tàu.

Đây là các dự án thành phần thuộc cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2, đã thông xe kỹ thuật ngày 19/12/2025 nhưng đến nay chưa khai thác. Cục yêu cầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, hoàn thiện tuyến chính để kịp phục vụ người dân trước Tết.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn tháng 12/2025. Ảnh: Phạm Linh

Để bảo đảm tiến độ và hiệu quả đầu tư các dự án giao thông, Cục đề nghị các ban quản lý dự án 85, Thăng Long và Đường sắt chỉ đạo đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn tất thủ tục đầu tư, phê duyệt thiết kế, dự toán và lựa chọn nhà thầu để khởi công 3 dự án trong quý 1/2026 theo kế hoạch.

Các dự án đang triển khai cũng phải hoàn thành dứt điểm khối lượng còn lại, bảo đảm đồng bộ, đủ điều kiện tổ chức thu phí theo quy định.

Đối với 5 dự án khởi công ngày 19/12/2025 gồm mở rộng cao tốc TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, mở rộng cao tốc đoạn Cam Lộ - La Sơn, hoàn thiện hầm Thần Vũ, hoàn thiện hầm Núi Vung và tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, các chủ đầu tư được yêu cầu hoàn thiện thủ tục, tổ chức thi công đồng loạt, phối hợp với địa phương tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng và bảo đảm nguồn cung vật liệu ngay từ đầu.

Theo Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng, năm 2026 dự kiến khởi công 5 dự án giao thông, trong đó đường bộ 3 dự án, đường sắt một dự án, hàng hải và đường thủy một dự án.

Riêng quý 1/2026, Bộ Xây dựng dự kiến khởi công 3 dự án gồm cầu Ninh Cường, cải tạo khu gian Hòa Duyệt - Thanh Luyện và hoàn thiện hầm Cù Mông.

Quy mô 12 dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2. Đồ họa: Tạ Lư - Đoàn Loan

Đoàn Loan