Một ngày theo chân khách Việt ở 'Venice của Hong Kong'

Từ Ngong Ping, Hiếu bắt xe bus đến làng chài Tai O, nơi được gọi là "Venice của Hong Kong", theo SCMP. Trong chiến dịch "My Best Picks - Most-liked Hong Kong Experiences" (Lựa chọn tốt nhất của tôi - Trải nghiệm được yêu thích nhất ở Hong Kong) do Tổng cục Du lịch Hong Kong phát động, Tai O, một trong những làng chài lâu đời nhất của thành phố, đã được chọn là "Ốc đảo đô thị" hàng đầu.

Hiếu thuê thuyền, xuôi theo dòng nước ngắm những ngôi nhà sàn ven sông, vịnh Lantau và cây cầu vượt biển. Hướng dẫn viên bản địa cho biết du khách có thể bắt gặp cá heo trên vịnh, song Hiếu chưa có may mắn chứng kiến cảnh tượng này. Nhưng anh thích nếp sống sinh hoạt, đi lại trên sông nước của người dân.