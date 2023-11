9 điều thú vị về cảng Victoria, nơi hút khách ở Hong Kong

Cảng Victoria là nơi du khách không thể bỏ qua khi tới Hong Kong bởi nơi đây chứa đựng lịch sử, cuộc sống, con người và nhiều điều thú vị khác.

Cảng Victoria là khu vực ngăn cách tự nhiên đảo Hong Kong và Cửu Long. Từ những ngày đầu còn là một làng chài, nay Victoria là một trong những trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới. Khu cảng này đang giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển của xứ cảng Thơm. Minh chứng rõ nét là các trung tâm thương mại, các bến tàu thuyền, các điểm du lịch và nhiều khu vực chức năng khác đều tập trung ở đây. Du khách tới Hong Kong có thể khám phá nhiều điều thú vị về nơi này qua gợi ý từ Tổng cục Du lịch Hong Kong (HKTB) và chị Thanh Thu, một hướng dẫn viên từ Việt Nam.

Cảng Victoria nằm giữa đảo Hong Kong và Cửu Long

Cảng Victoria là bến cảng tự nhiên, nằm giữa đảo Hong Kong và Cửu Long, hai trong ba vùng đất chính tạo nên đặc khu Hong Kong, phần còn lại là Lantau, nơi có sân bay Chek Lap Kok. Cảng được đặt tên theo Nữ hoàng Victoria, từ năm 1843. Nước ở cảng Victoria bắt nguồn từ một hòn đảo cổ nay đã biến mất. Vùng nước đó trước phục vụ mục đích đánh bắt cá và các hoạt động trên biển khác.

Bến cảng có số lượng tàu lớn

Victoria là một bến cảng đông đúc, là nơi lưu thông của những tàu chở hàng lớn và nổi tiếng từ khắp thế giới. Vì vậy, đây là một điểm đến thu hút mọi sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài, cũng là nơi thu hút nhiều du khách. Thời tiết ở khu vực này nóng, ẩm và nắng quanh năm, nhiệt độ thấp nhất vào mùa đông khoảng 20 độ C. Khoảng 20h, hầu hết các tòa nhà trong khu vực đều bật hệ thống đèn chiếu laser, biến nơi đây thành một "bản giao hưởng" ánh sáng.

Phần sâu nhất của cảng Victoria là 41 m

Cảng Victoria có diện tích bề mặt khoảng 75 km2. Nhiều người nói rằng đây cũng là bến cảng tự nhiên lớn nhất thế giới. Phần sâu nhất của cảng là Công viên biển Tai Mo Shan, 41 m. Nước ở cảng Victoria trong xanh và có thuỷ triều rất mạnh khi mực nước có thể dâng cao từ 1,2 m đến 3 m. Vì vậy, cảng Victoria có ngành vận tải biển và hàng hóa sầm uất nhất trên thế giới. Nước đủ sâu để các tàu chở hàng lớn, mỗi chiếc lên tới 500.000 tấn neo đậu. Hàng hóa ra vào cảng ước tính trị giá từ 10 tỷ USD đến 15 tỷ USD một năm.

Toà nhà Bank of China bên cảng Victoria. Ảnh: HKTB

Nơi tập hợp nhiều tòa nhà mang tính biểu tượng

Cảng Victoria là nơi có nhiều công trình kiến trúc mang tính biểu tượng do chính quyền thuộc địa Anh xây dựng, trong đó nổi tiếng và gây chú ý nhất là tòa nhà Bank of China khởi công năm 1887 và là một trong những toà nhà cao tầng lâu đời nhất tại Hong Kong. Thư viện Trung tâm được xây dựng vào năm 1866 cũng là một trong những biểu tượng về văn hóa và tri thức của người dân Hong Kong.

Chợ hoa

Cảng Victoria quanh năm tràn ngập hương hoa. Từ những ngày đầu, người Trung Quốc đã mang những sản phẩm như lá sen và hoa đến bán ở cảng Victoria. Chợ hoa Victoria được thành lập vào năm 1898 và được người dân địa phương cũng như người nước ngoài thường xuyên ghé thăm. Chợ ngày càng trở thành một trung tâm buôn bán khổng lồ. Chợ hoa đem lại doanh thu 12 tỷ đôla Hong Kong hằng năm.

Ba điểm du lịch nổi bật bên bến cảng

Phà Ngôi Sao. Ảnh: HKTB

Cảng Victoria đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của Hong Kong. Từ năm 2006, chính quyền đã công bố 3 điểm du lịch chính tại khu vực này là The Star Ferry (Phà Ngôi Sao - một trong những hình thức vận chuyển lâu đời nhất ở Hong Kong), the Central Library (thư viện trung tâm) và Đại lộ Ngôi Sao (nơi có những bức tượng bằng đồng về những nhân vật nổi tiếng thế giới).

Quảng trường Kim Tử Kinh

Với những ai muốn tìm hiểu về lịch sử, Quảng trường Kim Tử Kinh là điểm đến không thể bỏ lỡ. Dương Tử Kinh là biểu tượng của Hong Kong. Tác phẩm điêu khắc Forever Blooming Bauhinia (Dương Tử Kinh mãi nở) nằm trên lối dạo là món quà do Chính quyền Trung ương trao tặng nhằm đánh dấu sự kiện Anh chuyển giao Hong Kong cho Trung Quốc vào năm 1997. Lễ kéo cờ được thực hiện tại đây hằng ngày, từ 7h50 đến 8h03 (trừ ngày đầu tiên của tháng).

Đài quan sát Sky100 Hong Kong

Đài quan sát Sky100 Hong Kong nằm trên tầng 100 của tòa nhà cao nhất đặc khu là Trung tâm Thương mại Quốc tế (ICC). Đài quan sát cho góc nhìn 360 độ khắp Hong Kong, đặc biệt nhất là bến cảng Vitoria. Ngoài ra, nơi đây còn mang lại những trải nghiệm thú vị khác như Chuyến du hành thời gian bằng thực tế ảo Sky-High Tech Zone đưa bạn về Hong Kong trong quá khứ; Bức tường kể chuyện dài 28 m đa phương tiện; Màn trình diễn ánh sáng "Love is in the Sky"; Tiệm Café 100 thuộc The Ritz-Carlton.

Núi Thái Bình (The Peak)

Cảng Victoria nhìn từ đỉnh núi Thái Bình. Ảnh: HKTB

Là điểm cao nhất trên đảo Hong Kong, có tầm nhìn thẳng ra cảng Victoria, núi Thái Bình (The Peak) từng là khu dân cư duy nhất tại Hong Kong từ thời thuộc địa. Hầu hết khách du lịch tới Hong Kong đều không thể bỏ qua địa điểm này. Vào ban ngày, bạn sẽ có cơ hội ngắm nhìn không gian bao quát, từ những tòa nhà chọc trời, đến những ngọn đồi xa xa phủ xanh. Buổi tối, bức tranh toàn cảnh biến thành màu hồng và cam trước khi chuyển thành một dải ánh sáng từ những bóng đèn.

Tâm Anh