Một ngày tất bật của shipper thời dịch

Theo anh Bảo, từ đầu mùa dịch, một ngày làm việc của các nhân viên giao hàng tại Lazada bắt đầu bằng việc đo nhiệt độ và khai báo y tế trước khi vào kho hàng. Đây được xem là “rào chắn” đầu tiên để sàng lọc và bảo vệ cho toàn bộ hệ thống vận hành, giao nhận phía sau.

Lazada đã sớm đưa ra những phương án đối phó với lệnh giãn cách xã hội và hạn chế đi lại do dịch. Trong đó, quan trọng nhất vẫn là trang bị bộ kit an toàn cho các nhân viên giao nhận bao gồm khẩu trang, kính chắn, nước sát khuẩn tay để đảm bảo an toàn khi phải tiếp xúc với nhiều khách hàng trong ngày.